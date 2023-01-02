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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

02.01.2023 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Dış ticaret rakamları açıklanıyor! Kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalar yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma adımlarıyla geleceğin altyapısını kurduk.

Covid salgını, küresel tedarik zincirindeki aksamalar, Rusya-Ukrayna savaşı gibi konular ekonomimizin hızını kesemedi.

Türkiye ekonomisi 3,5 milyon ilave istihdama kavuştu. İstihdam seviyesine sanayi sektörünün katkısı 1 milyonu geçti.

İhracatımızın her ay rekor üstüne rekor kırarak bugünlere gelişini takip ettik. Küresel olumsuzluklara rağmen 2022 yılı ihracatımız geçen yıla göre yüzde 12,9 oranında artışla 254,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam cumhuriyet tarihimizin rekorudur. Bu ihracat rakamının hayırlı olmasını diliyorum.

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Recep Tayyip Erdoğan

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