Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la görüştü

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la görüşmesinde İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik müdahalelerini şiddetle kınadı. İsrail saldırılarında vefat edenler için başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

"TÜRKİYE HER DAİM FİLİSTİN'İN YANINDADIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada "Bugün Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Kudüs başta olmak üzere Filistin’de yaşananlar nedeniyle Ramazan’ı buruk geçirirken, İsrail'in saldırılarında vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralananlara şifa diledim. Görüşmemizde İsrail'in Mescid-i Aksa’da ibadet edenlere yönelik müdahalelerini şiddetle kınadığımı ve Mescid-i Aksa’nın statüsüne ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlerin karşısında duracağımızı Sayın Abbas'a ifade ettim. Türkiye her daim Filistin’in yanındadır. Yaşananlar Filistinli tüm grupların birlik ve uzlaşı yolunda çalışmasının zaruretini hatırlatmaktadır. Sayın Abbas’a hem itidal telkinleri hem de birlik bakımından sergileyeceği sağduyulu liderlik dolayısıyla şükranlarımı ilettim." ifadelerini kullandı.

Bugün Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.



Kudüs başta olmak üzere Filistin’de yaşananlar nedeniyle Ramazan’ı buruk geçirirken, İsrail'in saldırılarında vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralananlara şifa diledim. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 17, 2022



