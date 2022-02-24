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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

24.02.2022 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi masaya yatırıldı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahelesi ve son gelişmeler ele alındı.

Ayrıntılar geliyor...

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Ukrayna Recep Tayyip Erdoğan

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