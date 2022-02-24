Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahelesi ve son gelişmeler ele alındı.

Ayrıntılar geliyor...



