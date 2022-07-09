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  4. SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 üniversiteye rektör ataması

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 üniversiteye rektör ataması

09.07.2022 06:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: 5 üniversitenin rektör ataması yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla birlikte Maltepe Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesine rektör atandı.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 üniversiteye rektör ataması

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı karara göre 5 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü'ne de Mehmet Tuncer atandı.

5 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Edibe Sözen, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Kamil Çolak, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Akın Levent, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hamza Al getirildi.

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Söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

MEHMET TUNCER ATANDI

Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü'ne de Mehmet Tuncer atandı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Recep Tayyip Erdoğan
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