Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının şiddeti artarken Türkiye ise barış için diplomatik çabalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile beklenen telefon görüşmesi gerçekleşti.

Görüşmenin yaklaşık 1 saat sürdüğü belirtilirken, görüşmenin detayına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İBRAHİM KALIN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın dün yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşeceğini bildirmişti. Sözcü Kalın, "Acil ateşkes için Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazır" dedi.

Kalın, "Rus tarafının müzakere masasına şans vermesi gerekiyor. Ne mesaj vermek istiyorlarsa verildi. Daha fazla zarar verilmemeli. Masada müspet sonucun çıkmasına müsaade etmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.



