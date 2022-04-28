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  4. Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü

28.04.2022 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından Al-Salam Sarayı’nda resmî törenle karşılandı. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.

RESMÎ TÖRENLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından Al-Salam Sarayı’nda resmî törenle karşılanmasının ve iki ülkenin millî marşlarının çalışmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Arabistan Kralı Selman salona geçerek heyetlerle sohbet etti, ardından ikili görüşme gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan Kralı Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna resmî akşam yemeği de verdi.

2022-04-28-kral-selman

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Suudi Arabistan Recep Tayyip Erdoğan

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