Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.

RESMÎ TÖRENLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından Al-Salam Sarayı’nda resmî törenle karşılanmasının ve iki ülkenin millî marşlarının çalışmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Arabistan Kralı Selman salona geçerek heyetlerle sohbet etti, ardından ikili görüşme gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan Kralı Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna resmî akşam yemeği de verdi.





