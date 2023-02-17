SON DAKİKA: Danıştay saldırısının bir numaralı faili Alparslan Arslan cezaevinde intihar etti! Ölü bulunan Alparslan Arslan'ın duruşma görüntüleri olay olmuştu

Hem Danıştay hem de Cumhuriyet Gazetesi saldırılarının failiydi! Son dakika haberine göre Alparslan Arslan, cezaevinde intihar etti. Maltepe Cezaevi'nde kendisini asan Alparslan Arslan, Kartal Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Arslan kurtarılamadı. Alparslan Arslan kimdir?

SON DAKİKA: ALPARSLAN ARSLAN İNTİHAR ETTİ! ÇÖP POŞETİYLE...

Son dakika gelişmesine göre Danıştay saldırısı faili Alparslan Arslan, cezaevinde intihar etti. Maltepe'deki cezaevinde ölü bulunan Alparslan Arslan'ın uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü de gelen bilgiler arasında. Sabah'ın haberine göre Alparslan Arslan, kendisini çöp poşetiyle astı...

CEZAEVİNDE ÖLÜ BULUNAN ALPARSLAN ARSLAN KİMDİR?

Danıştay saldırısı sonrasında tutuklanan Alparslan Arslan'ın Ergenokon duruşması sırasındaki hal ve hareketleri de dikkat çekmişti. 1977 yılında Bingöl'de dünyaya gelen Alparslan Arslan, Mustafa Yücel Özbilgin'in vefat ettiği üç kişinin de yaralandığı Danıştay Saldırısı'nın failiydi. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Arslan, 2001'de avukatlık mesleğine başlamıştı.

Ergenokon Davası iddianamesinde Danıştay Saldırısına da 60 sayfa yer ayrılmıştı. Aynı davada Muzaffer Tekin, Veli Küçük gibi isimler de yargılanmıştı.

DURUŞMALARDAKİ SÖZLERİ AKILLARA GELDİ

Ergenokon Davası duruşmalarındaki sözleriyle dikkat çeken Alparslan Arslan, hakimle konuşmasında 'Durumum iyi değil konuşamıyorum beyinsel problemlerim var konuşamıyorum hastayım yemin ederim hastayım deli demeyelim de akılsal problemlerim had safhada' gibi cümleler kullanmıştı.