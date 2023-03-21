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  4. Son dakika! Deprem bölgesi için yeni karar! Evi hasarlı olanların elektrik ve doğal gaz borçları silindi

Son dakika! Deprem bölgesi için yeni karar! Evi hasarlı olanların elektrik ve doğal gaz borçları silindi

21.03.2023 01:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle, depremzedelerin 6 Şubat'a kadar elektrik ve doğal gaz dava ve icra takipleri kaldırıldı. Evi ağır ve orta hasarlı depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçları da silindi.

Son dakika! Deprem bölgesi için yeni karar! Evi hasarlı olanların elektrik ve doğal gaz borçları silindi

Son dakika: Depremzedelerin 6 Şubat’a kadar olan elektrik, doğal gaz dava ve icra takipleri kaldırıldı

Evi ağır ve orta hasarlı depremzedelerin elektrik ve doğal gaz borçları silindi. Ayrıntılar geliyor...

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