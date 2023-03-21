Son dakika! Deprem bölgesi için yeni karar! Evi hasarlı olanların elektrik ve doğal gaz borçları silindi

Son dakika haberine göre, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle, depremzedelerin 6 Şubat'a kadar elektrik ve doğal gaz dava ve icra takipleri kaldırıldı. Evi ağır ve orta hasarlı depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçları da silindi.
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