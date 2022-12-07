SON DAKİKA DEPREM haberleri 7 Aralık 2022: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 7 Aralık Çarşamba Kandilli Rasathanesi son depremler listesini internet üzerinde araştırmaya başladı. 7 Aralık Çarşamba günü meydana gelen depremlere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
2022.12.07 06:07:23 38.1055 27.0542 6.6 -.- 1.8 -.- KELER-MENDERES (IZMIR) İlksel
2022.12.07 05:56:58 38.6248 30.2912 8.2 -.- 1.1 -.- AKHARIM-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.12.07 05:39:58 40.8115 31.0815 12.0 -.- 1.1 -.- PASAKONAGI-(DUZCE) İlksel
2022.12.07 05:39:15 38.1037 29.5628 2.9 -.- 1.0 -.- KAVAKLAR-BAKLAN (DENIZLI) İlksel
2022.12.07 05:25:25 34.8363 25.0043 25.7 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.12.07 05:04:26 35.9330 27.6325 7.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2022.12.07 04:49:25 37.0777 28.3923 6.1 -.- 1.4 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2022.12.07 04:49:03 39.1002 40.8023 6.4 -.- 1.5 -.- HACILAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2022.12.07 04:11:45 39.4197 28.2422 9.0 -.- 2.7 -.- DURASILAR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2022.12.07 03:45:20 40.8155 31.1212 12.7 -.- 1.3 -.- TURAPLAR-(DUZCE) İlksel
2022.12.07 03:21:34 38.4790 39.2138 8.6 -.- 1.1 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.12.07 03:06:50 40.7587 31.4050 6.6 -.- 1.3 -.- DARIYERIBAKACAK-KAYNASLI (DUZCE) İlksel
2022.12.07 02:41:15 38.4200 39.1393 7.5 -.- 1.7 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.12.07 02:33:13 40.7628 30.9755 6.8 -.- 1.3 -.- TASLIK-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.12.07 02:07:13 36.3235 28.5082 49.7 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2022.12.07 01:15:44 37.0337 28.2857 5.0 -.- 1.2 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.12.07 00:25:50 35.7942 32.6202 14.0 -.- 1.2 -.- AKDENIZ İlksel
2022.12.07 00:03:35 35.8442 27.2137 8.1 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp
Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ