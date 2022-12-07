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SON DAKİKA DEPREM haberleri 7 Aralık 2022: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

07.12.2022 06:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 Aralık son depremler listesi bulundukları şehirlerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından günün ilk saatlerinden itibaren internet üzerinden araştırılıyor. Peki, bugün Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 7 Aralık 2022 Çarşamba günü meydana gelen depremlerin şiddetine haberimizde ayrıntılı olarak yer verdik. İşte 7 Aralık 2022 Çarşamba günü için AFAD'dan yapılan açıklama ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM haberleri 7 Aralık 2022: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 7 Aralık Çarşamba Kandilli Rasathanesi son depremler listesini internet üzerinde araştırmaya başladı. 7 Aralık Çarşamba günü meydana gelen depremlere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (7 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA)

2022.12.07 06:07:23 38.1055 27.0542 6.6 -.- 1.8 -.- KELER-MENDERES (IZMIR) İlksel
2022.12.07 05:56:58 38.6248 30.2912 8.2 -.- 1.1 -.- AKHARIM-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.12.07 05:39:58 40.8115 31.0815 12.0 -.- 1.1 -.- PASAKONAGI-(DUZCE) İlksel
2022.12.07 05:39:15 38.1037 29.5628 2.9 -.- 1.0 -.- KAVAKLAR-BAKLAN (DENIZLI) İlksel
2022.12.07 05:25:25 34.8363 25.0043 25.7 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.12.07 05:04:26 35.9330 27.6325 7.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2022.12.07 04:49:25 37.0777 28.3923 6.1 -.- 1.4 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2022.12.07 04:49:03 39.1002 40.8023 6.4 -.- 1.5 -.- HACILAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2022.12.07 04:11:45 39.4197 28.2422 9.0 -.- 2.7 -.- DURASILAR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2022.12.07 03:45:20 40.8155 31.1212 12.7 -.- 1.3 -.- TURAPLAR-(DUZCE) İlksel
2022.12.07 03:21:34 38.4790 39.2138 8.6 -.- 1.1 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.12.07 03:06:50 40.7587 31.4050 6.6 -.- 1.3 -.- DARIYERIBAKACAK-KAYNASLI (DUZCE) İlksel
2022.12.07 02:41:15 38.4200 39.1393 7.5 -.- 1.7 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.12.07 02:33:13 40.7628 30.9755 6.8 -.- 1.3 -.- TASLIK-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.12.07 02:07:13 36.3235 28.5082 49.7 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2022.12.07 01:15:44 37.0337 28.2857 5.0 -.- 1.2 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.12.07 00:25:50 35.7942 32.6202 14.0 -.- 1.2 -.- AKDENIZ İlksel
2022.12.07 00:03:35 35.8442 27.2137 8.1 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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