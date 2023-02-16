SON DAKİKA | Deprem sonrası tekneyle kaçmaya çalışan müteahhit Marmaris açıklarında yakalandı!

Son dakika: Kahramanmaraş'ta deprem sonrası yıkılan binalarla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan bir müteahhit, Marmaris açıklarında tekneyle yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı.

TUTUKLU SAYISI ARTIYOR

Öte yandan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremler sonrası yürütülen soruşturmalarda yıkılan binaların müteaahitleri ve proje sorumluları gözaltına alınıyor, tutuklu sayısı da artıyor.

Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili "yapım kusurları ve kolon kesme" iddialarına ilişkin gözaltına alınan 39 şüpheliden aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 15 kişi tutuklanmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde kentte yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma devam ediyor.

Malatya'da depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında 7 zanlı tutuklandı.

Adana'da da deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

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