Son dakika: Depremden sonra 'kolon' iddialarıyla gündeme gelmişti! Emre Apartmanı'nın şantiye şefi gözaltına alındı

Son dakika haberi: Depremlerde bir hafta geride kaldı, umutlu bekleyiş devam ederken can kaybı 30 bine dayandı. Sorumlularla ilgili harekete geçildi. Gaziantep'te Emre Apartmanı "dönerek" diye tabir edilen şekilde yıkılmış, böylelikle kolonların kesildiği iddiaları güçlenmişti. Apartmanın şantiye şefi ve fenni mümessili Nazmi Tosun İstanbul'da gözaltına alındı.

GAZİANTEP'E SEVK EDİLECEK

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Kahramanmaraş merkezli depremde Şehitkamil ilçesinde yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi olan Nazmi Tosun Ümraniye'deki evinde gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Tosun, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından Tosun, Gaziantep'e sevk edilecek.

DÖNEREK YIKILDI!

Yaşanan şiddetli depremlerde yıkılan Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki Emre Apartmanı'nda, zemin kattaki kolonlardan birkaçının kesildiği iddia edilmişti. 22 daireden oluşan binanın ''dönerek'' diye tabir edilen şekilde yıkıldığı, binanın yıkılış şeklinin ise kolon kesilme iddialarını desteklediği ileri sürülmüştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI, HEYET OLUŞTURULDU

Bir süredir kolon kesildiği iddiasıyla mahkemelik olan 12 katlı binanın yıkıma uğrama nedeninin belirlenmesi için Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturmanın ardından savcılık talebiyle Gaziantep Üniversitesi'nden uzmanların yer aldığı 3 kişilik heyet oluşturulmuş, heyet, Emre Apartmanı'nın enkazında inceleme başlatmıştı. Polis olay yeri inceleme ekipleri ile birlikte enkazı görüntüleyen uzmanlar, kolonlarda ve beton bloklarda ölçümler gerçekleştirmişti.

"NUMUNE ALMAYA BAŞLANDI"

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

''Deprem bölgelerinde yıkılan binalarla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal ve gecikmeksizin soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Soruşturma çerçevesinde teknik bilirkişi heyetleri görevlendirilmiş olup, numune alma ve bizzat alanda çalışmalara başlanılmıştır. Binaların yapımını üstlenen ve sonradan binalarda imara aykırı şekilde değişiklik yaparak yıkılmasına neden olan sorumlu kişilerin tespiti konusunda ilgili kurumlarla yazışmalar yapılmıştır. Bu kişiler yönünden gerekli tedbir durumları değerlendirilmekte, soruşturma konunun hassasiyeti de gözetilerek titizlikle ve tüm detaylarıyla sürdürülmektedir."

MALATYA'DA 31 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Öte yandan Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentte deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

(AA)

