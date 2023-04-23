Son dakika | Depremzede çocuklar Dolmabahçe'de! Erdoğan ile sohbetleri dikkat çekti: 'Ben cumhurbaşkanı olsaydım...'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Özer ve beraberindeki depremzede çocukları kabul etti. 23 Nisan kutlamaları kapsamında mesajlar veren Erdoğan, depremde hayatını kaybedenleri ve meydana gelen yıkımı da anarak 'Türkiye Yüzyılı' vurgusu yaptı. Erdoğan'ın ardından ise 'çocuk Kabine üyeleri' söz aldı. Cumhurbaşkanı olsaydı neler yapacağını sıralayan depremzede çocuk, "Savunma sanayiyi ileriye götürmeyi düşünürdüm. Depremi yaşadığım için evleri hızlı yaptırırdım" dedi.

ERDOĞAN: DEPREM ŞEHİTLERİNE VEFAMIZI TÜRKİYE YÜZYILI İLE ÖDEYEBİLECEĞİMİZE İNANIYORUM

Erdoğan konuşmasında şunları öyledi:

"Çocuklarımızı hayalleri ile buluşturmak için 21 yıldır gece gündüz çalıştık. Şimdi de ülkemizi getirdiğimiz seviyeyi 'Türkiye Yüzyılı' ile taçlandırmak istiyoruz. Bunun için yoğun bir hazırlık ve gayret içindeyiz. Biraz önce Boğaz'dan uğurladığımız Anadolu gemimiz gibi nice proje gibi başarılar ve kazanımlar kadar afetler ve ne yazık ki kayıplar da yaşanabiliyor. Milletimiz nice badireyi, saldırıyı, afeti özellikle birliğine, beraberliğine, kardeşliğine sarılarak geride bıraktı. 6 Şubat depremlerinin izlerini de aynı şekilde sileceğiz Allah'ın izniyle. Deprem şehitlerimize ve onların emanetlerine vefamızı, Cumhuriyetimizin yeni asrını Türkiye Yüzyılı yaparak ödeyebileceğimize inanıyorum."

ÇOCUKLAR ANLATTI: BEN OLSAYDIM...

Erdoğan'ın konuşmasının ardından depremzede çocuklar birer birer söz alarak cumhurbaşkanı veya bakanlık görevlerini üstlenselerdi ne gibi projeleri hayata geçireceklerini anlattı.

Sözü ilk alan çocuk cumhurbaşkanı hayallerini şu sözlerle anlattı:

"Ben de eğer cumhurbaşkanının yerinde olsaydım ne yapardım bunu okuyacağım. Bir sürü yapılar yapardım, o milletimize sahip çıktı, teşekkür ediyorum. Savunma sanayiyi ileriye götürmeyi düşünürdüm. Depremi yaşadığım için evleri hızlı yaptırırdım. Uzay çalışmalarına ağırlık vereceğim. Kanserin ilaçlarının bulunmasını sağlayacağım."