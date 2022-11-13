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  4. SON DAKİKA | Devlet Bahçeli'den dikkat çeken sözler: Daha fazla gecikmeye bırakılmadan kapatılmalı

SON DAKİKA | Devlet Bahçeli'den dikkat çeken sözler: Daha fazla gecikmeye bırakılmadan kapatılmalı

13.11.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki göstererek "CHP Genel Başkanı selin içinde sürüklenen bir kütüğe dönüşmüştür. Siyasi nefretini Türkiye'ye karşı silah gibi kullanmaya başlamıştır" dedi. Açıklamasının devamında Bahçeli, "Daha fazla gecikmeye meydan bırakmadan AYM tarafından HDP'nin kapatılması da mecburiyettir" diye konuştu.

SON DAKİKA | Devlet Bahçeli'den dikkat çeken sözler: Daha fazla gecikmeye bırakılmadan kapatılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Elazığ'da "Aday Belli Karar Net" mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki göstererek "Bu Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP uçurumun kenarındadır. Türkiye'nin huzur ve güvenliğini tehdit etmektedir" dedi. Ayrıca, Bahçeli "HDP, ihanetin ve bölücülüğün merkez üssüdür. Daha fazla gecikmeye meydan bırakmadan AYM tarafından HDP'nin kapatılması da mecburiyettir" diye konuştu.

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İşte Bahçeli'nin açıklamasından satır başları:

"HAİNLERİN TUTSAĞI OLMAYACAĞIZ"

"Elazığ Türkiye'ye nam salıyor, heyecanımıza heyecan katıyor. Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Tüm ilçelerini en halisane selamlarımı gönderiyorum. Yanıbaşımızda dimdik duran Harput'u selamlıyorum. Çayda çıra ile oynayıp delilo ile gülenleri selamlıyorum. Dostluğun simgesi Gakkoşları kalpten selamlıyorum.

Zalimlere boyun eğmeyecek, hainlerin tutsağı olmayacağız. Şirret oyunlarını bozacağız. Karanlık senaryolarını yırtıp atacağız.

"2023 YILINA HAZIR MISINIZ?"

Bizim birlikteliğimiz çıkara dayalı bir iş ortaklığı değildir. Kardeşliğimiz bin yıllıktır. El ele, gönül gönüleyiz. Kol kolayız. Nihayet acımızla ve sevincimizle biriz ve beraberiz. Ayrımız gayrımız yoktur.

Türkiye'yi durdurmaya çalışan, Elazığ'un önünü kesmeye çalışanlarla mücadele halindeyiz. Zalimlere karşı aynı safta mıyız? Zillete karşı aynı tarafta mıyız? Gakkoşlar babacandır, dost canlısıdır. Sözünün eridir. Zalime düşman mazluma merhametlidir.

2023 yılı lider ülke Türkiye'nin ön yüzüdür, ön sözüdür. 13. Cumhurbaşkanı ile birlikte milletvekili genel seçimlerinin yapılacağı demokrasi ve sandık yılıdır. 2023 yılına hazır mısınız? Sandığa gidecek ve cumhuriyetimize sahip çıkacak mısınız?

"KADER ANI YAKLAŞMAKTADIR"

Bu atılgan irade, tavizsiz ifadeniz hesap yapanların uykularını kaçırıyor. Meydanın boş olmadığını cümle alema gösteriyorsunuz. Çünkü Cumhur İttifakı alayına birden göğüs germeye muktedirdir. Artık seçimlere az bir süre kaldı. Kader anı yaklaşmaktadır. Demokratik hesap günü ufukta görülmektedir.

Bizim adayımız belli kararımız nettir. Adayımız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Amacımız hem cumhurbaşkanlığı hem de mecliste de çoğunluğu almaktır. Allah'ın izniyle Elazığ zillete düşmeyecek, Türk Milleti geri adım atmayacaktır.

"KILIÇDAROĞLU GÜVENLİK TEHDİDİDİR"

Türkiye'nin kuyusunu kazanlara çoktan tahammülümüz bitmiştir. CHP Genel Başkanı selin içinde sürüklenen bir kütüğe dönüşmüştür. Siyasi nefretini Türkiye'ye karşı silah gibi kullanmaya başlamıştır. PKK'ya kol kanat gerip arka çıkan Kılıçdaroğlu'dur. FETÖ'yü aklamaya çalışan O'dur. Bu Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP uçurumun kenarındadır. Türkiye'nin huzur ve güvenliğini tehdit etmektedir. Londra'da temiz para bulacağım dedi. Türkiye'yi uyuşturucu ticareti yapmakla suçladı. Askerimiz ve polisimize en hayasız iftiraları reva gördü. Cari açık iftirasını vicdanı sızlamadan attı. Ülkemizin gri listede olduğunu utanmadan iddia etti. Asıl bu listede olan Birleşik Krallık'tan haberi olmadığını da cahilce söyledi.

"6'LI MASA İRADESİZDİR, İSTİKRARSIZDIR"

Temelleri çürük, çatısı uçuk güçlendirilmiş parlamenter sistem dışında söyledikleri hiçbir şey yoktur. Henüz adayları da derin bir anlaşmazlık ve tartışma konusudur. 6'lı masa iradesizdir, istikrarsızdır. Dış güçlerle Türkiye aleyhine oldukları ayan beyan ortadadır. Kimi aday gösterecekleri belli değilken her birinin gündemi başkadır.

"DAHA FAZLA GECİKMEYE MEYDAN BIRAKMADAN HDP KAPATILMALI"

AK Parti heyetinin anayasa değişikliği düzenlemesi ile ilgili olarak Meclis'te grubu olan partileri ziyaret etmesi, bizim de bunu doğal karşılamamız anlaşılan münafıkları rahatsız etmiş. Gözümüzde PKK neyse HDP de odur. HDP, ihanetin ve bölücülüğün merkez üssüdür. Daha fazla gecikmeye meydan bırakmadan AYM tarafından HDP'nin kapatılması da mecburiyettir. Kimse HDP ile ilgfili bize parmak sallayamaz. Sallayan olursa o parmakları kıracağımızı da kimse unutmamalıdır."

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu MHP

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