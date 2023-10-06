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  4. SON DAKİKA | Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD ve SİHA açıklaması! 'Operasyonların icrasını etkilememiştir...'

SON DAKİKA | Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD ve SİHA açıklaması! 'Operasyonların icrasını etkilememiştir...'

06.10.2023 14:20 | Son Güncelleme:
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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, “(SİHA olayı) Söz konusu hadise, (PKK/YPG’ye karşı) devam eden operasyonun icrasını ve tespit edilen hedeflerin vurulmasını hiçbir şekilde etkilememiştir" açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA | Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD ve SİHA açıklaması! 'Operasyonların icrasını etkilememiştir...'

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

1 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen terör saldırısı sonrasında, meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak ve Suriye’de PKK/YPG terör hedeflerine yönelik olarak Silahlı Kuvvetlerimiz ve İstihbarat Teşkilatımız tarafından kapsamlı operasyonlar başlatılmıştır.

Bu çerçevede, dün (5 Ekim) Suriye’nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgeleri başta olmak üzere bölücü terör örgütüne ait çok sayıda hedef imha edilmiştir.

Operasyon esnasında üçüncü taraflarla işletilen çatışmasızlık mekanizmasındaki farklı teknik değerlendirmeler nedeniyle bir Siha kaybedilmiştir. İlgili taraflarla çatışmasızlık mekanizmasının daha etkin işletilmesi yönünde gerekli tedbirler alınmaktadır.
Sözkonusu hadise, devam etmekte olan operasyonun icrasını ve tespit edilen hedeflerin vurulmasını hiçbir şekilde etkilememiştir.

Irak’ta yapıldığı gibi, terör örgütünün Suriye’de geliştirdiği tüm yetenek ve gelir kaynakları sistemli bir şekilde yok edilmeye devam edilecektir.

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Dışişleri Bakanlığı

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