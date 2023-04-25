HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Diyarbakır merkezli 21 ilde PKK/KCK operasyonu! Onlarca gözaltı... Aralarında avukatlar da var

SON DAKİKA | Diyarbakır merkezli 21 ilde PKK/KCK operasyonu! Onlarca gözaltı... Aralarında avukatlar da var

25.04.2023 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Diyarbakır merkezli 21 ilde terör operasyonu başlatıldı. Terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağladıkları, eleman kazandırdıkları ve hukuki destek verdikleri iddiasıyla 110 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında avukatlar ve HDP önünde evlat nöbetini sürdüren 4 ailenin çocuklarını dağa kaçıran şüphelilerin olduğu belirtildi. Öte yandan Ankara merkezli 13 ilde de DEAŞ operasyonunda da çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

SON DAKİKA | Diyarbakır merkezli 21 ilde PKK/KCK operasyonu! Onlarca gözaltı... Aralarında avukatlar da var

Son dakika: Diyarbakır merkezli 21 ilde operasyon için düğmeye basıldı. Terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağlayan, eleman kazandıran, hukuki destek veren, propagandasını yapan, 60'a yakın sokak eylemini gerçekleştirenlere yönelik polisin düzenlediği operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı.

PKK'NIN 2 YAPILANMASI DEŞİFRE EDİLDİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın "yeni alan" ve "hamle" yapılanmasının deşifre edildiği soruşturmada, polis ekiplerince 21 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 110 şüpheli yakalandı.

ARALARINDA AVUKATLAR DA VAR

Şüpheliler arasında, 2017'den bu yana gerçekleştirilen 60'a yakın sokak eyleminin planlayıcıları, örgüte finans sağlayanlar, örgütün medya yapılanmasında yer alan kişiler, örgüte müzahir medya aracılığıyla propaganda yapanlar, bazı avukatlar ve dernek yöneticileri ile dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinden 4'ünün evladını dağa götürdüğü tespit edilenler de bulunuyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyon devam ediyor.

gfhdj

BİR OPERASYON DA DEAŞ'A!

Öte yandan Ankara merkezli 13 ilde DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, örgüt adına mali kaynak temin ederek örgütsel faaliyette bulunduklarına dair deliller elde edilen 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Trafiğin ortasında terör estirdi! Sürücünün önünü kesip... Trafiğin ortasında terör estirdi! Sürücünün önünü kesip...

(AA-DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ağrılarından kurtulmak için ameliyata girdi, kabusa uyandı:Beynine yerleştirmişlerAğrılarından kurtulmak için ameliyata girdi, kabusa uyandı:Beynine yerleştirmişler
Kılıçdaroğlu'ndan 'staj mağdurları' mesajı!Kılıçdaroğlu'ndan 'staj mağdurları' mesajı!
AK Partili Faruk Çelik'e tepki! AK Partili Faruk Çelik'e tepki!
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır terör operasyonu son dakika

En Çok Okunan Haberler

600 bin TL'lik otomobil 333 bine alınacak...

600 bin TL'lik otomobil 333 bine alınacak...

1 ve 19 Mayıs'ta ücretsiz ulaşım!

1 ve 19 Mayıs'ta ücretsiz ulaşım!

Tam o anda ekran karardı! "Son gün karar aldık"

Tam o anda ekran karardı! "Son gün karar aldık"

Yapıcıoğlu'nun Türk bayrağı ile ilgili sözleri gündem oldu! 'Kürt'ü kışkırtıp...'

Yapıcıoğlu'nun Türk bayrağı ile ilgili sözleri gündem oldu! 'Kürt'ü kışkırtıp...'

"Hikaye anlatmıyorum" deyip duyurdu: Kılıçdaroğlu makamına oturduğunda...

"Hikaye anlatmıyorum" deyip duyurdu: Kılıçdaroğlu makamına oturduğunda...

Çok sert sözler: İşi gücü bırakır maskelerinizi tek tek düşürürüm!

Çok sert sözler: İşi gücü bırakır maskelerinizi tek tek düşürürüm!

İlginizi Çekebilir

BBG Tarık son haliyle dikkat çekti! İstanbul'u terk etti bakın artık ne yapıyor

BBG Tarık son haliyle dikkat çekti! İstanbul'u terk etti bakın artık ne yapıyor

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı okulu karıştırdı

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı okulu karıştırdı

Fiyat performans ürünü kablosuz kulaklık arayanlar buraya! 1000 TL altı modelleri seçtik

Fiyat performans ürünü kablosuz kulaklık arayanlar buraya! 1000 TL altı modelleri seçtik

Makineye eli sıkıştıran işçi ölümden böyle döndü

Makineye eli sıkıştıran işçi ölümden böyle döndü

Sahnede iddialı dekoltesiyle kalça dansı yaptı! Akla o sözleri geldi

Sahnede iddialı dekoltesiyle kalça dansı yaptı! Akla o sözleri geldi

Ayakkabıdan yağmurluğa, terlikten şapkaya ünlü markaların en çok satan ürünleri

Ayakkabıdan yağmurluğa, terlikten şapkaya ünlü markaların en çok satan ürünleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.