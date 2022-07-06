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  4. SON DAKİKA | Düzce'de selde kaybolan Okan Bayrak'ın cansız bedenine ulaşıldı

SON DAKİKA | Düzce'de selde kaybolan Okan Bayrak'ın cansız bedenine ulaşıldı

06.07.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Düzce'de meydana gelen şiddet yağış sonrasında sel sularına kapılıp kaybolan 34 yaşındaki kepçe operatörü Okan Bayrak'ın cansız bedenine ulaşıldı. Bayrak'ın cesedi arama çalışmalarının 9'uncu gününde kaybolduğu yerden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Düzce'de selde kaybolan Okan Bayrak'ın cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika: Batı Karadeniz'de etkili olan kuvvetli yağış birçok ilde sele yol açmıştı. Düzce'de sel sularına kapılıp kaybolan 34 yaşındaki kepçe operatörü Okan Bayrak'ın cansız bedenine ulaşıldı. Günlerdir devam eden arama çalışmalarında Bayrak'ın cansız bedeni, kaybolduğu yerden 30 km uzaklıktaki Yayakbaşı köyü mevkisinde suyun içinde bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

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ARAMALAR BUGÜN YENİDEN BAŞLADI

Selin yaşandığı bölgede çalışma yaparken köprünün bir tarafının çökmesi sonucu kepçenin suya kapılmasıyla kaybolan operatör Okan Bayrak'ın (34) bulunması için başlatılan ve havanın kararmasıyla dün akşam ara verilen çalışmalara bugün yeniden başlandı.

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Dere yatağı ve Melen Çayı boyunca arama yapan AFAD, JAK, İHH, itfaiye ekipleri, Jandarma Arama köpekleri, AFAD Drone ekibi Jandarma aram helikopteri ve Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, Bayrak'a ulaşabilmek amacıyla bölgeyi taradı.

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Bölgede UMKE ekipleri ve ambulans hazır bekletilirken, operatörün kepçeyle sele kapıldığı mevkideki suyun pompalarla tahliye işlemine devam edildi.

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KAYBOLDUĞU YERDEN 30 KM UZAKLIKTA BULUNDU

Arama çalışmalarını Melen Çayı ve çevresinde yoğunlaştıran yaklaşık 400 kişilik ekip, Yayakbaşı köyü mevkisinde suyun içinde bir cesede rastladı.

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Yapılan incelemede cesedin Okan Bayrak'a ait olduğu tespit edildi.

Düzce Valisi Cevdet Atay, AA muhabirine, Yayakbaşı köyünden gelen Melen Çayı'nda bir ceset olduğu yönündeki ihbarı değerlendirdiklerini belirterek, "Cesede ulaşıldı. Baba cesedin oğluna ait olduğunu söyledi. Şu anda babasının verdiği bilgi dahilinde operatöre ulaştık. Savcımız inceleyecek. Melen Çayı'nda kaybolduğu yerden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta cenaze bulundu." ifadelerini kullandı.

Dere yatağında tarama çalışması yürüten ekipler, daha önce Bayrak'ın kullandığı iş makinesini ve ayakkabısını bulmuştu.

Kaynak: AA

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sel Düzce
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