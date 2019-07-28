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Son dakika: Düzce'deki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 15:15 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Düzce'de selde kaybolan 7 yaşındaki İlayda Sinem Kaplan'ın (7) cansız bedeni Uğurlu köyü çıkışındaki Kozluk kapısı yanında bulundu.

Son dakika: Düzce'deki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyüne 1 kilometre uzaklıkta bir çocuk cesedi bulundu. Cesedin 7 yaşındaki İlayda Sinem Kaplan'a ait olduğu belirlendi.

Ekipler, cesedin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma yürütüyor. Bölgede 17 ve 18 Temmuz'da etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, 7 kişi hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı.

Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, 19 Temmuz'da Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki dere yatağında Fatma Töngel'in, 21 Temmuz'da Uğurlu köyünün 200 metre yakınındaki bataklık bölgede Cengiz Töngel'in, 22 Temmuz'da Uğurlu köyünde ikizlerden 7 yaşındaki Sanem Kaplan'ın, 23 Temmuz'da da Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünde anne Nilgün Kaplan ile 9 yaşındaki kızı Funda Kaplan'ın cesedi bulunmuştu.

Bölgede kayıp 1 çocuğun bulunması için çalışmalar devam ediyor.

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Düzce sel ilayda sinem kaplan

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