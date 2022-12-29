HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu davasında yeni gelişme: Savcı, cezanın düzeltilerek onanmasını talep etti

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu davasında yeni gelişme: Savcı, cezanın düzeltilerek onanmasını talep etti

29.12.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Ekrem İmamoğlu YSK üyelerine ‘hakaret’ ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasının ardından savcı cezanın 5 gün fazla hesaplandığı için istinaf mahkemesine başvurdu. Savcı, istinaf mahkemesine sunduğu dilekçede cezanın düzeltilerek onanmasını talep edildi.

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu davasında yeni gelişme: Savcı, cezanın düzeltilerek onanmasını talep etti

Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 14 Aralık tarihinde karar çıktı. 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararda Ekrem İmamoğlu "kamu görevlilerine karşı hakaret" suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İmamoğlu davasında gerekçeli karar açıklandı İmamoğlu davasında gerekçeli karar açıklandı

Karar sonrasında Cumhuriyet savcısı Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi Başkanlığı'na sunulmak üzere İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, mahkemenin verdiği kararın usul ve esas yönünden Kanuna aykırı olduğunu belirtti.

gae

HESAP HATASI AÇIKLAMASI

Cumhuriyet Savcısı tarafından sunulan dilekçede, 14 Aralık 2022 tarihli gerekçeli kararın hüküm kısmının ikinci paragrafında 'Sanığın eylemini basın önünde alenen işlediği anlaşıldığından' ibaresinde 125/4. maddeye göre artırım yapılması gerekirken sehven 125/6. maddenin yazılarak yazım hatası yapıldığı belirtilerek, "Sanık hakkında 1/6 oranında artırım yapılarak 1 yıl 9 ay hapis cezasına hükmolunduğu, üçüncü paragrafta is ise sanığın eylemini kamu görevlilerine karşı işlediği gerekçesiyle 1/2 oranında artırım yapılarak 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına hükmolunduğu ancak; sonuç ceza olarak 1 yıl 19 ay 15 gün hapis cezasına karar verilmesi gerekirken hesaplama hatası sonucu sanığa 5 gün fazla hapis cezası tayinine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır" denildi.

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş ile ilgili dikkat çeken sözler Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş ile ilgili dikkat çeken sözler

Savcı, kararın usul ve esas yönünden kanuna aykırı bulunduğunu belirtilerek, düzeltilerek onanması talep etti. (DHA)

İlginizi Çekebilir

Saraçhane'de hareketli anlar! Üzerine benzin döküp...

Saraçhane'de hareketli anlar! Üzerine benzin döküp...

 İmamoğlu'na hapis cezası sonrası siyasilerden art arda tepkiler!

İmamoğlu'na hapis cezası sonrası siyasilerden art arda tepkiler!

 2022'nin son anketinde zirvede yer alan isim dikkat çekti

2022'nin son anketinde zirvede yer alan isim dikkat çekti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AFAD duyurdu: Antalya'da korkutan deprem! Büyüklüğü...AFAD duyurdu: Antalya'da korkutan deprem! Büyüklüğü...
Bakan Soylu 'İmamoğlu beni aradı' diyerek duyurduBakan Soylu 'İmamoğlu beni aradı' diyerek duyurdu
Sabiha Gökçen'de uçuş trafiğini durduran olay!Sabiha Gökçen'de uçuş trafiğini durduran olay!
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu dava

En Çok Okunan Haberler

Yoğun talep sonrası SGK'dan çok kritik EYT açıklaması! Yasalaşma süreci...

Yoğun talep sonrası SGK'dan çok kritik EYT açıklaması! Yasalaşma süreci...

Memur ve emekli zammı için yüzde 25 iddiası!

Memur ve emekli zammı için yüzde 25 iddiası!

Gümrük müdüründen herkesin içinde memura tokat

Gümrük müdüründen herkesin içinde memura tokat

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri sıraladı! Kamuda istihdam ve 6 ay geri ödemesiz kredi desteği

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri sıraladı! Kamuda istihdam ve 6 ay geri ödemesiz kredi desteği

Bakan Soylu'dan polislere müjde! Tarih verildi, kaldırılıyor

Bakan Soylu'dan polislere müjde! Tarih verildi, kaldırılıyor

Yunanistan tahriklerine devam ediyor! Arkada Bodrum yer alıyor, Yunan Genelkurmay Başkanı paylaştı

Yunanistan tahriklerine devam ediyor! Arkada Bodrum yer alıyor, Yunan Genelkurmay Başkanı paylaştı

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.