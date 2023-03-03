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  4. SON DAKİKA! Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'tan Millet İttifakı ve Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması

SON DAKİKA! Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'tan Millet İttifakı ve Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması

03.03.2023 23:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarının ardından gözlerin çevrildiği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan açıklama geldi. Ankara'da bir toplantı yapan Yavaş ve İmamoğlu gece saatlerinde sosyal medya hesaplarından Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini duyurdu.

SON DAKİKA! Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'tan Millet İttifakı ve Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması

Son dakika haberi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın toplantısı sona erdi. Yavaş ve İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında oldukları mesajlarını paylaştı.

YAVAŞ: AYNI ÇİZGİDEYİZ

Mansur Yavaş paylaşımında "Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz. Temennimiz, Millet İttifakı’nın tüm paydaşlarıyla yoluna devam etmesidir." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU: İTTİFAKIN EKSİLMEDEN BÜYÜYECEĞİNDEN ŞÜPHEM YOKTUR

Ekrem İmamoğlu da paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Millet İttifakı halkımızın içinden geçtiği zor bir dönemde ağır bir sorumluluk alarak devleti etkin ve demokratik, toplumu huzurlu ve zengin kılma iradesiyle kurulmuş bir siyasi birliktir. Milletimize çaresiz, umutsuz ve yalnız olmadıklarını göstereceklerine inanıyorum.

CHP’nin öz evladı ve Millet İttifakı’nın Belediye Başkanı olarak milletimizin arzu ettiği birlik içinde, ittifak masasında irademizi temsil eden sayın Kemal Kılıçdaroğlu ’un ve Millet İttifakı’nın, eksilmeden çoğalarak büyüyeceğinden şüphem yoktur."


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Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu

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