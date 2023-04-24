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  4. Son dakika | Togg ihracatı için tarih verdi: 'Tüm dünyaya satacağız!" Erdoğan "Her 3 dakikada bir üretiliyor" diyerek açıkladı

Son dakika | Togg ihracatı için tarih verdi: 'Tüm dünyaya satacağız!" Erdoğan "Her 3 dakikada bir üretiliyor" diyerek açıkladı

24.04.2023 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete yerli otomobil Togg üzerinden tepki gösterdiği açıklamasında " Şöyle yarım günlerini alıp Gemlik'e gelerek Togg'un fabrikasını bir kez bile ziyaret edemediler. Yarım ağızla dahi olsa tebrik etmediler" dedi. Erdoğan ayrıca "Muhalefetin 'Fabrikası yok' dediği Togg'un Gemlik'teki tesislerinde her 3 dakikada bir araç üretiliyor" açıklamasını yaptı. Bu sene 28 bin Togg hedefini açıklayan Erdoğan, ihracat için ise 2025'i işaret etti.

Son dakika | Togg ihracatı için tarih verdi: 'Tüm dünyaya satacağız!" Erdoğan "Her 3 dakikada bir üretiliyor" diyerek açıkladı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gemlik'te SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni'ne katılıyor. Konuşmasında yerli otomobil Togg'a geniş yer ayıran Erdoğan, "Togg aldığı ön siparişleriyle talep rekorları kırarak bu bühtanlara en güzel cevabı verdi" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca Togg için kredi açıklamasında bulunarak "En iyisini ben Manisa'da söylerim. Orada kamu bankalarının genel müdürleriyle görüşürüm, orada açıklamayı daha farklı bir şekilde yaparım" dedi.

"TÜRKİYE DÜNYANIN EN İYİLERİYLE REKABET EDEBİLECEK BİR OTOMOBİLE SAHİP OLDU"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Şu ana kadar 70 bini aşkın vatandaşımız TCG Anadolu'yu ziyaret etti. Son 1 hafta 10 gün içerisinde de İzmir'de demirlemek suretiyle TCG Anadolu'yu İzmir'deki vatandaşlarımızın ziyaretine de açacağız.

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"Togg hikayesi ve özellikleriyle asla sıradan bir araç değil. Togg Türkiye'nin teknolojik gelişiminin ekonomik kalkınmasının ve küresel saygınlığının da sembollerinden biridir. Togg'un satışa sunulmasıyla Türkiye elektrikli araç sektöründe 'artık ben de varım' demiştir. Ülkemiz dünyaların en iyileriyle rekabet edebilecek bir otomobile ve markaya sahip oldu.

"GEMLİK TESİSLERİNDE HER 3 DAKİKADA BİR ARAÇ ÜRETİLİYOR"

"Togg ilk günden itibaren haksız eleştirilerin, yıpratma kampanyalarının muhatabı oldu. Devrim otomobilini 60 sene önce garaja hapsetmek için neler yapıldıysa çok daha fazlası Togg için de uygulandı.

İHRACAT İÇİN TARİH VERDİ: TÜM DÜNYAYA SATACAĞIZ

"Togg aldığı ön siparişleriyle talep rekorları kırarak bu bühtanlara en güzel cevabı verdi. Muhalefetin 'Fabrikası yok' dediği Togg'un Gemlik'teki tesislerinde her 3 dakikada bir araç üretiliyor. Bu sene 28 bin adet, 2030 senesine kadar da toplam 1 milyon adet Togg'u sahipleriyle buluşturmayı hedefliyoruz. İnşallah 2025'ten itibaren Togg'u ihraç edip tüm dünyaya satacağız.

MUHALEFETE TOGG TEPKİSİ: YARIM AĞIZLA DAHİ TEBRİK ETMEDİLER

"Aliyev kardeşim ile Mirzayev'e birer tane araç gönderdik. Diğer ülkelerden de arayıp tebrik edenler oldu. Ne muhalefet ne de ülkemizdeki kimi çevreler bu olgunluğu henüz gösteremedi. Şöyle yarım günlerini alıp Gemlik'e gelerek Togg'un fabrikasını bir kez bile ziyaret edemediler. Yarım ağızla dahi olsa tebrik etmediler. Az önce Gemlik'te deniz kenarında meydandaki 60 bin kişiye hitap etmeye giderken arabamızın önünü kesenler, karanfillerle bizi karşılayanlar, uğurlayanlar, işte bu milletin gerçek evlatlarıdır.

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Erdoğan, Gemlik'e böyle geldi! Dikkat çeken anlar Erdoğan, Gemlik'e böyle geldi! Dikkat çeken anlar

"Elektrikli araçlar hızlı şarj istasyonları destek programı kapsamında 81 ilde 1572 şarj istasyonu kurulumuna destek verdik. Ağustos 2022'de 250 adet olan hızlı şarj noktası sayısı 700'ü aştı. Bugün devasa bir yatırımın daha adımını atıyoruz. Togg akıllı cihazlarının bataryalarını üretmek üzere üretim ve geliştirilmesi gerçekleşecek. Böylece Türkiye az sayıda bulunan hücre üretme ve geliştirme yeteneğine de sahip olacak.

"HİÇ OLMADIĞIMIZ KADAR KARARLIYIZ"

"Milli gelire cari açığın azaltılmasına 30 milyar avronun üzerinde katkı sağlayacak, istihdama da 7 binin üzerinde destek verecek. Türkiye'yi elektrikli araçlarla birlikte şarj ve batarya teknolojilerinde de Avrupa'nın üretim üssü yapmayı hedefleyerek yola koyulduk.

"Çip krizinin benzerinin gelecekte batarya konusunda çıkacağı anlaşılıyor.

"Şimdiye kadar ülkemize 250 milyar dolar yatırım yapan uluslararası yatırımcıları çekmek için daha fazla yatırım yapacağız. Uluslararası yatırımcıların da destekleriyle yeni bir hikaye yapacağız.

"'Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmekte hiç olmadığımız kadar kararlıyız.

TOGG İÇİN KREDİ AÇIKLAMASI! 18 AY VADEYLE... "EV ALIR GİBİ ALMA İMKANI DOĞACAK"

"18 ay vadeyle kredi vereceğiz. Aynen ev alır gibi alma imkanı doğacak. En iyisini ben Manisa'da söylerim. Orada kamu bankalarının genel müdürleriyle görüşürüm, orada açıklamayı daha farklı bir şekilde yaparım.

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seçim Recep Tayyip Erdoğan

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