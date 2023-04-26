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Canlı yayında söz aldı 'İlk kez açıklıyorum' çıkışıyla gündem oldu! 'Ya herkesin gözünden kaçtı ya da Kemal Bey'in siyasi dehası...'

26.04.2023 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin beklediği seçime 17 gün kaldı. Siyasi parti liderleri mitinglerine devam ediyor. Seçim için anket yapan şirketlerin çoğunluğu seçimin ikinci tura kalacağını öngörüyor. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması durumunda İYİ Parti lideri Meral Akşener'in de başbakan olması bekleniyordu. Ünlü hukukçu Dr. Rezan Epözdemir'den dikkat çeken bir çıkış geldi.

Canlı yayında söz aldı 'İlk kez açıklıyorum' çıkışıyla gündem oldu! 'Ya herkesin gözünden kaçtı ya da Kemal Bey'in siyasi dehası...'

'Altılı masa tarafından hazırlanan mutabakat metnine göre Sayın Meral Akşener başbakan olamaz!' Bu sözler dün akşam TV100 canlı yayınına katılan hukukçu Rezan Epözdemir'e ait... Millet İttifakı'nın seçimi kazanması durumunda parlementer sisteme geçileceğini ifade eden Epözdemir, yeni bir tartışmayı gündeme taşıdı.

Bunu da türk televizyonlarında ilk kez ben söyledim. Tekrar edeyim. Parlementer sisteme geçiş metninde, 27. sayfada bakanlar şunu görür, orada bakanlar parlamento dışından seçilebilir fakat başbakan parlamento içinden seçilmek zorundadır diyor.

Millet İttifakı tarafından açıklanan ortak mutabakat metninde de dikkat çeken bir detay var. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinde yeni bir seçim olmayacağı ifade edildi.

'MUTABAKAT METNİNE GÖRE SAYIN AKŞENER BAŞBAKAN OLAMAZ'

Sizin 7 yardımcınız olacak. Yeni bir cumhurbaşkanı seçmeyeceksiniz. Başbakanı parlamentodan atıyorsunuz. Sayın Akşener başbakan olma iddiasında, ama bu mutabakat metninde yazan sisteme göre başbakan parlamento içerisinden olacağı için başbakan olamayacak.

Hukuken bu metinlere göre Akşener başbakan olamaz. Metinde şöyle yazıyor: Başbakan parlementer sisteme uygun şekilde parlamento içerisinden seçilecek.

vava

'YA GÖZDEN KAÇMIŞ YA DA KEMAL'İN BEYİN HAMLESİ...'

360 rakamını buldunuz diyelim hiçbir cumhurbaşkanı yardımcısı başbakan olamayacak. Bu durum ya Akşener ve diğer ittifak üyelerinin gözünden kaçmış ya da Sayın Kılıçdaroğlu'nun müthiş bir siyasi dehası! Ya da hukukçu arkadaşlar bu duruma yeterince eğilememiş.'

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Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener İYİ Parti Millet İttifakı Rezan Epözdemir

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