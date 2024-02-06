Son dakika | Hatay çıkışıyla gündem yaratan Erdoğan'dan 'Ayrımcılık yapmadık' mesajı: Muhalefet ifademizin üzerinde tepiniyor

Son dakika haberi: 6 Şubat'ın ik yıl dönümünde, felaketin merkezi Kahramanmaraş'ta 9 bin 289 deprem konutunun kura ve anahtar teslim töreni gerçekleşti. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı.

GÜNDEM OLAN 'HATAY' SÖZLERİNİN ARDINDAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı" sözleri gündem olmuştu. Bu sözler özellikle de muhalefetten siyasetçiler tepki gösterdi. Tartışmalar devam ederken Erdoğan'ın bugünkü konuşmasında "Hayatımızın hiçbir döneminde insanımıza hizmet ederken ayrımcılık yapmadık, yapmayız. Biz eser ve hizmet siyaseti yapmıyoruz. İfademizin üzerinde tepiniyorlar. Partiye bakmadan tüm belediyelere payı eksiksiz gönderiyoruz" ifadeleri dikkat çekti.

"ENKAZLAR KALKTI, İNSANLAR YENİDEN HAYATA TUTUNDU"

Erdoğan'ın törendeki konuşmasından satır başları şöyle:

Tam 1 yıl önce bugün ömür boyu taşıyacağımız büyük bir felaket yaşadık. Türkiye 6 Şubat gününe tarihinin en büyük felaketiyle uyandı. Bu depremler gerek büyüklüğü, gerek yüzeye yakınlığı gerekse deprem bölgesinin nüfus yoğunluğu bakımından insanlık tarihinin en sarsıcı felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Asrın felaketinin altından asrın dayanışmasıyla kalkmayı başardık. Yaklaşık 14 milyon insanı etkileyen, ağır yıkıma yol açan böyle bir felaket karşısında bizim kadar güçlü durabilecek pek az ülke ve toplum vardır. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin bile benzer felaketler karşısında çaresiz kaldığını yıllarca gördük. Biz depremin birinci yıl dönümünde enkazları kaldırmış, insanları hayata yeniden tutunmuş bir tabloya ulaştık.

Depremin ilk saatlerinde insan üstü fedakarlık yapanları asla unutmayacağız. Devlet olarak afetin ilk anından itibaren personelimizle, aracımızla gerecimizle, tüm imkanları seferber ederek afet bölgesindeydik. Tarihin en büyük arama ve kurtarma operasyonunu yürüttük.

"AYRIMCILIK YAPMADIK, YAPMAYIZ"

Hayatımızın hiçbir döneminde insanımıza hizmet ederken ayrımcılık yapmadık, yapmayız. Biz eser ve hizmet siyaseti yapmıyoruz. İfademizin üzerinde tepiniyorlar. Partiye bakmadan tüm belediyelere payı eksiksiz gönderiyoruz.

350 bin haneye kira desteği verdik, deprem bölgesine 107 milyar TL kaynak aktardık, kalıcı konutların temelini attık. Kahramanmaraş’ta 9 bin 289 konutun kurası çekilecek. Amacımız yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim etmek.

MUHALEFETE 'TURİSTİK GEZİ' TEPKİSİ

Muhalefet diyor ki '1 yıl geçti, ortada bir şey yok.' Kahramanmaraş burada, zahmet olmazsa bir turistik gezi de buraya yapın. Şu andaki İBB adayımız, o dönemdeki Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un, aynı dönemdeki İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun, diğer tüm bakanlarımızın, kamu personelimizin tamamının, madencilerimizin, gönüllülerimizin, bölgedeki lisans üstü gayretlerini kim inkar edebilir?