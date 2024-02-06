Son dakika | Hatay çıkışıyla gündem yaratan Erdoğan'dan 'Ayrımcılık yapmadık' mesajı: Muhalefet ifademizin üzerinde tepiniyor

Son dakika haberi: 6 Şubat'ın ik yıl dönümünde, felaketin merkezi Kahramanmaraş'ta 9 bin 289 deprem konutunun kura ve anahtar teslim töreni gerçekleşti. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı.
Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı" sözleri gündem olmuştu. Bu sözler özellikle de muhalefetten siyasetçiler tepki gösterdi. Tartışmalar devam ederken Erdoğan'ın bugünkü konuşmasında "Hayatımızın hiçbir döneminde insanımıza hizmet ederken ayrımcılık yapmadık, yapmayız. Biz eser ve hizmet siyaseti yapmıyoruz. İfademizin üzerinde tepiniyorlar. Partiye bakmadan tüm belediyelere payı eksiksiz gönderiyoruz" ifadeleri dikkat çekti.
Erdoğan'ın törendeki konuşmasından satır başları şöyle:
Tam 1 yıl önce bugün ömür boyu taşıyacağımız büyük bir felaket yaşadık. Türkiye 6 Şubat gününe tarihinin en büyük felaketiyle uyandı. Bu depremler gerek büyüklüğü, gerek yüzeye yakınlığı gerekse deprem bölgesinin nüfus yoğunluğu bakımından insanlık tarihinin en sarsıcı felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçti.
Asrın felaketinin altından asrın dayanışmasıyla kalkmayı başardık. Yaklaşık 14 milyon insanı etkileyen, ağır yıkıma yol açan böyle bir felaket karşısında bizim kadar güçlü durabilecek pek az ülke ve toplum vardır. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin bile benzer felaketler karşısında çaresiz kaldığını yıllarca gördük. Biz depremin birinci yıl dönümünde enkazları kaldırmış, insanları hayata yeniden tutunmuş bir tabloya ulaştık.