Son dakika | Erdoğan 'Maaşları 25 bin lirayı buldu' diyerek açıkladı: "Önümüzdeki dönemde de devam edecek!" 45 bin sözleşmeli öğretmen atama tarihini açıkladı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MEB Şura Salonu'nda “3 bin 500 Engelli Öğretmen Ataması Töreni”nde konuştu.

"EĞİTİMİ ÖNCELİKLERİMİZİN EN BAŞINA YERLEŞTİRDİK"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Son 10 yılda atanan engelli öğretmen sayısı 11 bin 500'ü buldu.

"Öğretmenlerimizin yüzde 75'i bizim dönemimizde göreve başladı. Önceliklerimizin en başında eğitimi yerleştirdiğimizin göstergelerinden biri.

45 BİN YENİ SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI

"Mayıs ayında gerçekleştirmeyi planladığımız 45 bin yeni sözleşmeli öğretmen ataması gibi müjdelerle sizlerin yanında olduğumuzu göstermeyi sürdüreceğiz.

"Sözleşmeliden memur statüsüne geçen 93 bin 272 öğretmenimize kadrolarının hayırlı olmasını diliyorum.

"BU KANUN ÇIKTIĞINDA BİRİLERİ ORTALIĞI KARIŞTIRMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ"

"Deprem bölgesindeki öğretmenlerimizin il içi yer değişikliği istekleri süratle karşılandı. Sizlerin de yakından takip ettiği gibi Öğretmenlik Meslek Kanunu eğitimdeki en büyük reformlarımızdan biridir. Öğretmenlerimizin mesleki gelişimine katkı sunacak bir kariyer sistemi getiren bu kanunla mali ve sosyal haklarda da önemli iyileştirmeler yaptık. Bu kanun çıktığında da birileri ortalığı karıştırmak için harekete geçti. Öğretmenlerimizi tahrik ettiler. Yalancı yalancılığıyla kaldı, öğretmenlerimiz kazanımlarına sıkı sıkıya sahip çıktı.

"MAŞLARI 25 BİN LİRAYI BULDU"

"Başöğretmen maaşı 25 bin, uzman öğretmen maaşı 22 bin 500 lirayı buldu. İnşallah önümüzdeki dönemde kamu personelinin ücretlerinde yapılan her iyileştirmeden öğretmenlerimiz de yararlanmaya devam edecek.

