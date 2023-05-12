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  4. Son dakika: Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar için tahliye kararı

Son dakika: Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar için tahliye kararı

12.05.2023 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Beşiktaş Belediyesi'ndeki rüşvet ve irtikap soruşturmasına ilişkin 17 sanıklı davada tutuklu olarak yargılanan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile birlikte 2 sanığın tahliyesine karar verildi.

Son dakika: Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar için tahliye kararı

Son dakika: Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar için tahliye kararı verildi. Hazinedar, Beşiktaş Belediyesi'ndeki rüşvet ve irtikap soruşturmasına ilişkin 17 sanıklı davada tutuklu olarak yargılanıyordu.

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Murat Hazinedar beşiktaş

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