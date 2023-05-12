Son dakika haberi: Beşiktaş Belediyesi'ndeki rüşvet ve irtikap soruşturmasına ilişkin 17 sanıklı davada tutuklu olarak yargılanan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile birlikte 2 sanığın tahliyesine karar verildi.
Son dakika: Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar için tahliye kararı verildi. Hazinedar, Beşiktaş Belediyesi'ndeki rüşvet ve irtikap soruşturmasına ilişkin 17 sanıklı davada tutuklu olarak yargılanıyordu.
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