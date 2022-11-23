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  4. SON DAKİKA | Görüntüler infial yaratmıştı... Bakan Koca gelişmeyi duyurdu! Skandal olayda 2 yoğun bakım çalışanı için karar verildi

SON DAKİKA | Görüntüler infial yaratmıştı... Bakan Koca gelişmeyi duyurdu! Skandal olayda 2 yoğun bakım çalışanı için karar verildi

23.11.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Tokat’ta yoğun bakımdaki hastaya kötü davranma olayıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli gelişmeyi duyurdu. Buna göre 2 yoğun bakım çalışanına verilen cezalar Sağlık Meslekleri Kurulunda karara bağlandı. Bakan Koca "Söz konusu 2 sağlık personelinden biri 3 yıl süreyle meslekten men edildi. Süre sonunda, bir sağlık kurumunda çalışabilmesi için, 18 aylık mesleki ve etik eğitimi alma mecburiyeti var ve tekrar bir yoğun bakımda çalışması söz konusu değildir" dedi.

SON DAKİKA | Görüntüler infial yaratmıştı... Bakan Koca gelişmeyi duyurdu! Skandal olayda 2 yoğun bakım çalışanı için karar verildi

Son dakika haberi: Tokat'taki bir hastanenin yoğun bakımında kaydedilen skandal görüntüler, infiale yol açmış ve hastanenin faaliyeti durdurulmuştu. Olayda, hastaya karşı şiddet ve kötü muamele gösteren 2 yoğun bakım çalışanı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Kararı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

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"TEKRAR BİR YOĞUN BAKIMDA ÇALIŞMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Tokat'ta faaliyeti halen durdurulmuş olan özel hastanedeki olay sebebiyle yürütülen soruşturma sonucunda, yoğun bakım servisindeki bir hastaya karşı şiddet/ kötü muamele gösteren 2 yoğun bakım çalışanına verilen cezalar Sağlık Meslekleri Kurulunda bugün karara bağlandı. Söz konusu 2 sağlık personelinden biri 3 yıl süreyle meslekten men edildi. Süre sonunda, bir sağlık kurumunda çalışabilmesi için, 18 aylık mesleki ve etik eğitimi alma mecburiyeti var ve tekrar bir yoğun bakımda çalışması söz konusu değildir. Sağlık Meslekleri Kurulunun kararına göre, diğer sağlık personeli 6 aylık mesleki eğitimden geçmek zorunda, artık yoğun bakımda çalışamaz. Bağışlanamaz davranışlarıyla toplumu ve sağlık camiasını üzenler, davranışlarının hesabını yargı önünde de mutlaka verecektir." ifadelerini kullandı.

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