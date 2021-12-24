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Son dakika haberi: Fuhuş şebekesi çökertildi, o fotoğraflar ortaya çıktı! WhatsApp'tan 610 müşteri...

24.12.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'dan gelen son dakika haberine göre geniş kapsamlı bir operasyon yapıldı. İzmir ve Aydın civarında ağ kuran fuhuş çetesi çökertildi. 3 ay süren teknik takibin ardından Kuşadası'ndaki 16 masaj salonuna operasyon yapıldı. Operasyon sırasında ortaya çıkan fotoğraflar ve silahlar dikkat çekti. Şebekenin WhatsApp üzerinden 610 müşterisi olduğu da ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberi: Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından 3 ay süren teknik takibin ardından Kuşadası ilçesinde 16 masaj salonuna operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak 27 ekip, 95 personelle gerçekleştirilen operasyonda 8’i erkek 6’sı kadın 14 şüpheli, fuhuşa teşvik, yer temini ve aracılık suçlarından gözaltına alındı. Şüphelilerin masaj salonlarının sosyal medya ile WhatsApp hatları üzerinden iletişime geçtiği 610 müşterinin olduğu ortaya çıktı.

24 ARALIK'TA 16 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Kuşadası ile İzmir'in Selçuk ilçesindeki masaj salonu ve apart otellerde fuhuş yapıldığı bilgisi aldı. 3 aylık teknik takibin ardından 24 Aralık'ta 15'i Kuşadası, 1'i ise Selçuk'ta olmak üzere 16 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

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SOSYAL MEDYA VE WHATSAPP ÜZERİNDEN İLETİŞİME GEÇMİŞLER

Operasyonda fuhuş yapmak, fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama suçlarından 3'ü yabancı uyruklu, 6 kadının da aralarında bulunduğu 14 şüpheli, gözaltına alındı. Polisin adreslerde yaptığı aramada 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ile bir odanın içerisinde kurulan serada 3 ayrı saksı içinde yetiştirilen Hint kenevirleri ele geçirildi. Masaj salonlarında çalışan 12 kişi de ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin masaj salonlarının sosyal medya ile WhatsApp hatları üzerinden iletişime geçtiği 610 müşterinin olduğu ortaya çıktı.

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9 SAAT SÜREN SORGU

2 günlük gözaltı süresinin ardından 14 şüpheliden 6'sı emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 8 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Kuşadası adliyesinde 9 saat süren ifadelerinin ardından İ.Ö., G.E., H.G., T.P. K.Ö. ve A.B olmak üzere 6'sı tutuklandı, Ö.V. ve O.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: İHA-DHA

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Anahtar Kelimeler:
kuşadası Aydın fuhuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
masaj yaptirmakta suc suc
fuhuş sadece bir zümreye tahsis edildi herhalde sanane kimin ne yaptığından seni ilgilendiren bakarsın bulaşıcı bir hastalığı var mı topluma yansıyacak bir zarar var mı gerisi kimseyi ilgilendirmez

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