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  4. Son dakika: İlçe Jandarma Komutanı eşini öldürme şüphesi ile tutuklandı

Son dakika: İlçe Jandarma Komutanı eşini öldürme şüphesi ile tutuklandı

19.06.2024 13:34
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Rize’den gelen son dakika haberi dikkat çekti. Kalkandere ilçesinde görev yapan Jandarma Üsteğmen Aydın Samet Ekşi, eşini öldürdüğü şüphesiyle mahkemece tutuklandı.

Son dakika: İlçe Jandarma Komutanı eşini öldürme şüphesi ile tutuklandı

Rize'de Kalkandere İlçe Jandarma Komutanı Aydın Samet Ekşi, eşinin şüpheli ölümüyle ilgili tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı lojmanlarında önceki gün akşam saatlerinde Ekşi'nin eşi Aylin Ekşi, silahla ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Jandarma Üsteğmen Aydın Samet Ekşi, gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ekşi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan Aylin Ekşi'nin cenazesinin, Artvin'de toprağa verileceği öğrenildi. (AA)
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
cinayet Rize Kalkandere jandarma
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