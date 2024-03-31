Son dakika | İlk veriler sonrası İmamoğlu ve Yavaş ilk kez konuştu! "Fotoğraf bizi ziyadesiyle memnun etmekte"

Son dakika haberi: Türkiye'nin gözü kulağı İstanbul ve Ankara'daki yerel seçim heyecanında! Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum kıyasıya rekabette yarıştı, sandıkların kapanmasıyla ilk sonuçlar gelmeye başladı. Ankara'da ise gözler Mansur Yavaş ile Turgut Altınok'un yarışındaydı. CHP'li büyükşehir belediye başkanları ilk açıklamalarında dikkat çeken mesajlar verdi.

İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA: VERİLERİMİZ İYİ

Bu sırada İBB başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu da kameralar karşısına geçerek ilk açıklamasını yaptı. İmamoğlu açıklamasında şunları kaydetti:

"Sizleri Özgür Çelik başkanımla selamlıyoruz. Şu an itibarıyla yüzde 40'a doğru giden bir oranda veriye sahibiz. Elde ettiğimiz veriler doğrultusunda diyebilirim ki vatandaşımızın teveccühü, bize olan inancı karşılığını göstermiş durumda. İyi verilerle şu anda verileri takip ediyoruz.

Şu an görmüş olduğumuz fotoğraf bizi ziyadesiyle memnun etmekte. Ancak hiçbir seçim bitmeden sonuçlanmaz. Dolayısıyla şu anda oy tasnif işlemleri devam ediyor. Öncelikli olarak İBB oyları tasnif ediliyor. Biz ilk etapta İBB başkanlığı oylarını görebiliyoruz.

Bizim için en az İBB başkanlığı kadar iki doküman daha var. Biri ilçe başkanlığı, bir diğer ilçe meclis üyeliği verisi. Her iki tutanak da bizim bu seçimde elde etmek istediğimiz verilerin bütüncül sonucunu oluşturmakta.

Şu an itibarıyla bizim de gözümüz kulağımız 33 binin üzerindeki sandığımızda. Sonuçlar hayırlı olsun"

MANSUR YAVAŞ: BÜYÜKŞEHİR TAMAM

Öte yandan ABB Başkanı Mansur Yavaş ilk mesajını sosyal medyadan paylaştı. Mansur Yavaş'ın mesajı şöyle:

"Merhaba güzel Başkentin güzel yürekli insanları. Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz. Sandık görevlilerimiz hariç tüm hemşehrilerimi saat 22.00’de Ankara Büyükşehir Belediyesi merkez binası bahçesine davet ediyorum."

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





