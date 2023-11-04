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  4. Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 15 hedef imha edildi

Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 15 hedef imha edildi

04.11.2023 21:04 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: MSB, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'a yönelik hava harekatında, içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu 15 hedefin imha edildiğini bildirdi.

Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 15 hedef imha edildi

Son dakika: Teröre bir darbe daha! Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı operasyonu, "İnlerini yerle bir etmeye devam!" ifadeleriyle duyurdu.

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MSB'nin sosyal medya hesabından, yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bulunan terörist hedeflerine 4 Kasım 2023, saat 19.30'da hava harekatı icra edilmiş, icra edilen hava harekatıyla Bölücü Terör Örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerIendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 15 hedef imha edilmiştir."

Açıklamada, harekatta azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulanarak, "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır." ifadesi kullanıldı.


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