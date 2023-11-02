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  4. SON DAKİKA | İsrail'den Cibaliya katliamı! Korkunç tablo, sayı 1000'i buldu: BM'den 'savaş suçu' açıklaması

SON DAKİKA | İsrail'den Cibaliya katliamı! Korkunç tablo, sayı 1000'i buldu: BM'den 'savaş suçu' açıklaması

02.11.2023 06:53 | Son Güncelleme:
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. İsrail ordusu dün abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na ikinci kez saldırı düzenlenmişti. Yapılan açıklamada ölü, yaralı ve kayıp sayısının 1000'i bulduğu ifade edildi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ise "Bu saldırıların savaş suçu teşkil edebilecek orantısız saldırılar olduğuna ilişkin ciddi endişelerimiz bulunmaktadır" dedi.

SON DAKİKA | İsrail'den Cibaliya katliamı! Korkunç tablo, sayı 1000'i buldu: BM'den 'savaş suçu' açıklaması

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını günlerdir yoğunlaştırarak sürdürüyor. İsrail güçleri, dün Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na ikinci kez saldırı düzenlemişti. Son saldırıyla birlikte ölü, yaralı ve kayıp sayısının 1000'i bulduğu aktarıldı. BM'den İsrail'in son saldırılarının ardından 'savaş suçu' çıkışı gelirken, Fransa, saldırılarda meydana gelen ağır Filistinli sivil can kayıplarından endişe duyduğunu belirtti.

06.00

İSRAİL GECE BOYUNCA SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜ

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, kuzeydeki Beyt Hanun, Beyt Lahiye ve Keramet Mahallesi'ne ard arda şiddetli saldırılar düzenledi.

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Kentin güneydoğu bölgesi havadan ve topçu atışlarıyla vurulurken, Şeyh Rıdvan, Nasr Mahallesi, Şatı Mülteci Kampı ve çevresine yönelik saldırılar sürdü.

İsrail topçu birlikleri, çalışmalarını durdurduğunu açıklayan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi çevresini onlarca top mermisiyle hedef almaya devam etti.

Gazze'nin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde hizmet veren Filistin Kızılayına bağlı Kudüs Hastanesi çevresine de bir dizi hava saldırısı düzenleyen İsrail ordusu, hastaneyi vurma tehditlerini sürdürdü.

05.00

CİBALİYA KAMPI SALDIRISINDA ÖLÜ, KAYIP VE YARALI SAYISI 1000'E YÜKSELDİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Facebook sayfasından yazılı açıklama yapan Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, "Cibaliya katliamında şehit, yaralı ve kayıp sayısı 1000." ifadelerini kullandı.

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Kudra, gece 03.47'de yaptığı açıklamasında daha fazla ayrıntı vermedi.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği ikinci bombardımanda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti. Sivil savunma ekipleri ve bölge sakinleri, arama kurtarma çalışması başlatmıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının açıklamasında, İsrail savaş uçaklarının saldırısında ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği ve kampta bulunan sivil yerleşim yerlerinden 6 Blok Mahallesi'nin tamamen yerle bir olduğu belirtilmişti.

04.00

"ÇOK SAYIDA İHA'YI İSRAİL YÖNÜNDE FIRLATTIK"

Yemen'deki Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, X platformundan yaptığı yazılı açıklamada, "(Husilere bağlı) Yemen Silahlı Kuvvetleri, birkaç saat önce çok sayıda İHA'yı işgal altındaki Filistin'de bulunan siyonist varlığın içlerindeki birçok hedefe fırlattı ve hedeflerine ulaştı." ifadesini kullandı.

Gazze'de İsrail saldırıları durana dek askeri operasyonlarının süreceğini belirten Seri, saldırıyı zulüm altındaki Filistin halkının zaferi, Yemen halkı ve ümmetin tüm halklarının istekleri ve çağrılarına icabet için yaptıklarını vurguladı.

İsrail ordusundan, bölgenin savunmasının güçlendirilmesi amacıyla Kızıldeniz'de savaş gemilerinin konuşlandırıldığı belirtilirken, Husilerin açıklamasına dair henüz yorum yapılmadı.

03.00

FRANSA'DAN CİBALİYA KAMPI AÇIKLAMASI

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın, İsrail'in Gazze'deki Cibaliya Kampı'na yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler nedeniyle üzüntü duyduğu ifade edildi.

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Açıklamada, Paris yönetiminin, saldırılarda meydana gelen ağır Filistinli sivil can kayıplarından endişe duyduğu belirtildi.

Uluslararası hukukun bir gereği olarak herkesin sivil halkı koruması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, Fransa'nın, Gazze'ye yeteri kadar yardımın kalıcı ve güvenli şekilde girebilmesi için insani ateşkes çağrısını yinelediği aktarıldı.

02.00

BM'DEN 'SAVAŞ SUÇU' AÇIKLAMASI

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin X hesabından yapılan açıklamada, "İsrail'in, Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırılarının ardından meydana gelen çok sayıda sivil zayiatın ve yıkımın boyutu göz önüne alındığında, bu saldırıların savaş suçu teşkil edebilecek orantısız saldırılar olduğuna ilişkin ciddi endişelerimiz bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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