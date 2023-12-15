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SON DAKİKA | İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı okulu bombaladı!

15.12.2023 09:46 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti.

SON DAKİKA | İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı okulu bombaladı!

Son dakika haberine göre İsrail Gazze'de, yerlerinden edilen Filistinli sivillerin sığındığı bir okulu bombaladı. İlk belirlemelere göre saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentini gece boyunca obüslerle hedef aldı.

İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulu bombalaması sonucu en az 5 Filistinli öldürüldü, onlarcası da yaralandı.

Gece saatlerinde Han Yunus'un batısında Filistinli "Ebu Nasr" ailesinin evinin İsrail güçlerince vurulması sonucu 4 kişinin öldürüldüğü bildirilmişti.

Ayrıca, İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta, Kuveyt Hastanesi yakınındaki bir sivil yerleşim alanını bombalaması nedeniyle çok sayıda kişinin öldürüldüğü belirtilmişti.

AA

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