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  4. Son dakika: İsrail Lübnan’ın ardından Suriye’ye de saldırdı! Şam’da patlamalar duyuldu! Irak’ta da Bağdat Havalimanı’na füze atıldı…

Son dakika: İsrail Lübnan’ın ardından Suriye’ye de saldırdı! Şam’da patlamalar duyuldu! Irak’ta da Bağdat Havalimanı’na füze atıldı…

Taner Şahin Taner Şahin Mynet Haber Müdürü
01.10.2024 07:39
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İsrail’in Lübnan’a başlattığı kara saldırısının ardından Suriye ve Irak’tan gelen haberler de gündem yarattı. Suriye'nin başkenti Şam'da üst üste patlamalar meydana geldi. Rejim medyası, İsrail'in saldırısında Suriye Devlet Televizyonu'nda çalışan sunucu Safa Ahmed'in öldüğünü duyurdu. İsrail'in hedef aldığı belirtilen Mezze bölgesinde İran'ın Şam Büyükelçiliği yer alıyor. Öte yandan Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Uluslararası Bağdat Havalimanı'na Katyuşa füzesinin atıldığı bildirildi.

Son dakika: İsrail Lübnan’ın ardından Suriye’ye de saldırdı! Şam’da patlamalar duyuldu! Irak’ta da Bağdat Havalimanı’na füze atıldı…

İsrail dün gece dört bir koldan saldırıya geçti. Lübnan’a kara harekatı başlatan İsrail, Suriye ve Irak’a da saldırdı. Suriye medyası, İsrail'in, başkent Şam'a gece saatlerinde hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Rejimin haber ajansı SANA'nın yerel saatle 2.51'de geçtiği haberinde, "Hava savunma sistemlerimiz bu gece üçüncü kez düşman hedeflere karşı koyuyor." ifadeleri yer aldı.

SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı bir diğer haberinde ise İsrail'in, yerel saatle 2.05'te başkentteki saldırıları savaş uçakları ve dronlarla düzenlediği öne sürüldü.

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz füzelere ve dronlara karşı koydu ve çoğunu düşürdü. Saldırıda 3 sivil öldü, 9 sivil yaralandı, maddi hasar meydana geldi." ifadeleri kullanıldı.

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Öte yandan rejim medyası, saldırıda Suriye Devlet Televizyonu'nda çalışan sunucu Safa Ahmed'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Şam FM'de yer alan haberde ise Mezze'deki saldırı sonucu yangın çıktığı kaydedildi.

İsrail tarafından saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in hedef aldığı belirtilen Mezze bölgesinde İran'ın Şam Büyükelçiliği yer alıyor. İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.

İsrail kara harekatına başladı! Lübnan ordusu sınıra yakın yerlerden geri çekildi İsrail kara harekatına başladı! Lübnan ordusu sınıra yakın yerlerden geri çekildi

Rejime yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesapları, İsrail'e ait hava araçlarının dün de Şam'ın güneyindeki Esed köyü, Kudsayya Banliyösü ve Dimas Mahallesi'ndeki bazı askeri noktaları hedef aldığını iddia etmişti.

Şam ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ile İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullah'ı unsurlarının da bulunduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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IRAK'TA BAĞDAT HAVALİMANI'NA FÜZELİ SALDIRI DÜZENLENDİ

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Uluslararası Bağdat Havalimanı'na Katyuşa füzesinin atıldığı bildirildi.

Irak haber ajansı INA'nın güvenlik kaynağına dayandırdığı haberine göre, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda boş alana 1 Katyuşa füzesi düşerken, bir diğer Katyuşa füzesi de orada bulunan Terörle Mücadele Servisi'ne ait araç park alanına düştü.

Söz konusu saldırıda yaralanan olmadığı kaydedildi.

Güvenlik güçlerinin, Bağdat'ın Amiriye bölgesindeki bir araçta füze fırlatma rampası bulduğu da belirtildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
suriye Bağdat İsrail Irak havalimanı saldırı
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