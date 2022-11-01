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  4. Son dakika: İsrail sandık başında! İlk sonuçlar geldi: Eski başbakan Netanyahu önde

Son dakika: İsrail sandık başında! İlk sonuçlar geldi: Eski başbakan Netanyahu önde

01.11.2022 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, İsrail'de 1999 yılından bu yana en yüksek katılımlı seçimin sandık çıkış anketleri belli oldu. Anketlere göre, eski Başbakan Netanyahu liderliğindeki sağ blok Mecliste hükümeti kurabilecek sandalye sayısına ulaştı.

Son dakika: İsrail sandık başında! İlk sonuçlar geldi: Eski başbakan Netanyahu önde

Son dakika haberi... İsrail'deki sandık çıkış anketlerine göre eski Başbakan Netanyahu liderliğindeki sağ blok Mecliste hükümeti kurabilecek sandalye sayısına ulaştı.

Ayrıntılar geliyor...

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