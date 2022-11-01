Son dakika: İsrail sandık başında! İlk sonuçlar geldi: Eski başbakan Netanyahu önde

Son dakika haberine göre, İsrail'de 1999 yılından bu yana en yüksek katılımlı seçimin sandık çıkış anketleri belli oldu. Anketlere göre, eski Başbakan Netanyahu liderliğindeki sağ blok Mecliste hükümeti kurabilecek sandalye sayısına ulaştı.
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