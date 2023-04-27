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  4. SON DAKİKA | İstanbul Valiliği duyurdu! CHP Ataşehir Seçim İrtibat Bürosu'na saldırıyla ilgili 6 kişi yakalandı

SON DAKİKA | İstanbul Valiliği duyurdu! CHP Ataşehir Seçim İrtibat Bürosu'na saldırıyla ilgili 6 kişi yakalandı

27.04.2023 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada CHP Ataşehir Seçim İrtibat Bürosu'na saldırıp havaya ateş açarak kaçan 6 kişinin yakalandığı duyuruldu.

Son dakika haberi: İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "19 Nisan çarşamba günü saat 01.20 sıralarında Ataşehir Örnek Mahallesi'ndeki CHP Seçim İrtibat Bürosu önünde motorlu şahıslar tarafından kurusıkı silahla havaya ateş edilmesi, parti flamalarının kesilmesi ve camlara yazı yazılmasına ilişkin çalışmalarda; M.E.D, S.B, C.S.B, B.O, Y.A ve E.E.G adlı şüpheliler olayda kullanılan kuru sıkı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan incelemede M.E.D, S.B ve C.S.B'nin çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir" denildi. (DHA)

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