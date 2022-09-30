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  4. SON DAKİKA | İsveç, Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırdı

SON DAKİKA | İsveç, Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırdı

30.09.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: İsveç, Türkiye'ye yönelik fiili silah ambargosunu kaldırdı. İsveç, NATO üyeliğine kapsamında Türkiye'ye silah ambargosunun kaldırılabileceği yönünde mesaj vermişti. İsveç Devlet Silah İhracat Kontrol Dairesi (ISP) Başkanı Karl Evertsson, "Türkiye'ye bugünkü koşullarda silah satabiliriz" demişti.

SON DAKİKA | İsveç, Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırdı

Son dakika: İsveç, Türkiye'ye 2019 yılından bu yana uygulanan silah satış ambargosunun kaldırıldığını açıkladı. NATO üyeliği sürecinde İsveç, Türkiye'ye yönelik ambargonun kaldırılabileceği sinyalini vermişti.

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Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği kapsamında Türkiye ile mutabakat yapılmıştı. Yapılan mutabakatta Türkiye'nin talepleri arasında İsveç'in uyguladığı silah ambargosunun kaldırılması ve terör örgütü PKK/PYD'ye silah ve askeri ekipman tedariğinin durdurulması bulunuyordu.

"TÜRKİYE'YE BUGÜNKÜ KOŞULLARDA SİLAH SATABİLİRİZ"

NATO üyeliği sürecinde İsveç Devlet Silah İhracat Kontrol Dairesi (ISP) Başkanı Karl Evertsson, "Türkiye'ye bugünkü koşullarda silah satabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

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İsveç Türkiye
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