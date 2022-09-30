SON DAKİKA | İsveç, Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırdı

Son dakika: İsveç, Türkiye'ye 2019 yılından bu yana uygulanan silah satış ambargosunun kaldırıldığını açıkladı. NATO üyeliği sürecinde İsveç, Türkiye'ye yönelik ambargonun kaldırılabileceği sinyalini vermişti.
Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği kapsamında Türkiye ile mutabakat yapılmıştı. Yapılan mutabakatta Türkiye'nin talepleri arasında İsveç'in uyguladığı silah ambargosunun kaldırılması ve terör örgütü PKK/PYD'ye silah ve askeri ekipman tedariğinin durdurulması bulunuyordu.
NATO üyeliği sürecinde İsveç Devlet Silah İhracat Kontrol Dairesi (ISP) Başkanı Karl Evertsson, "Türkiye'ye bugünkü koşullarda silah satabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.
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