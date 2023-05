Son dakika | Kılıçdaroğlu'na yüklendi! Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Gece yarısı video yayımlayan fitne tüccarları bizi korkutamaz!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim mitingleri kapsamında bugünkü ilk durağı Batman oldu. Batman'da Erdoğan'a HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu da eşlik ediyor. Seçimlere yönelik mesajlar veren Erdoğan, "Bay bay Kemal 'Selo'yu çıkartacağım' diyor. Benim milletim Erdoğan kardeşine 'Yürü, arkandayız' dediği müddetçe çıkaramazlar" diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar vaadine değinen Erdoğan, "Adam yalancı, yanındakiler de öyle. Akşam yalan, sabah yalan. Bay bay Kemal'in getireceği yalancı bahar bu millet için kara kış demektir" ifadelerini kullandı.

"GECE YARISI VİDEO YAYIMLAYAN FİTNE TÜCCARLARI BİZİ KORKUTAMAZ"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

"Her fırsatta Batman'ın yanında olduk. Bugün Batman'a sadece seçim mitingimizi yapmaya gelmedik, aynı zamanda vicdan muhasebesi yapalım dedik.

"Kimse bizim gönüllerimizin arasında duvarlar öremez, aramıza giremez. Ne gece yarısı Kürt, Alevi videosu yayımlayan fitne tüccarları, ne sokaklarımızı karıştırmaya çalışan kirli oyunları, ne Batılı dergi kapakları, ne Kandil'deki terör baronlarının alçakça tehdidi ne de azgın azınlığın giderek artan nobranları, hiçbiri bizi korkutamaz, sindiremez.

"14 Mayıs'ta aynı zamanda Cumhuriyet'imizin yeni asrının nasıl olacağına da karar vereceğiz. Tercihimizi ya her türlü riski göze alarak Kürt kardeşlerimin haklarını teslim edenlerden yana yapacağız ya da elinde Kürt kardeşlerimizin kanı olan CHP zihniyetinden yana kullanacağız.

"YA KARDEŞLİK SİYASETİ YA DA KAVGA SİYASETİ"

"Bir Selo var, bu Selo Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin kanına giren değil mi? Bay bay Kemal 'Selo'yu çıkartacağım' diyor. Benim milletim Erdoğan kardeşine 'Yürü, arkandayız' dediği müddetçe çıkaramazlar. Cumhur İttifakı iktidar olduğu sürece çıkartamazlar. 14 Mayıs'ta ya AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın kardeşlik, birlik ve dirlik siyasetini tercih edeceğiz ya da kendi aralarında bile anlaşamayan 7'li koalisyonun kavga siyasetine oyumuzu vereceğiz.

"MİLLETİMİZ BU TUZAĞA DÜŞMEZ"

"Londra tefecilerinden 300 milyon dolar alacakmış. Adam yalancı, yanındakiler de öyle. Akşam yalan, sabah yalan. Bay bay Kemal'in getireceği yalancı bahar bu millet için kara kış demektir. Milletimizin böyle bir tuzağa düşmeyeceğine inanıyorum. 21 yıl boyunca önümüze hangi tuzakların kurulduğunu, darbeden ihanete nelerle karşılaştığımızı, çalışma arkadaşlarımız üzerinden kimlerin üzerimize geldiğini çok iyi hatırlıyorsunuz. Eksiklerimiz, yapmak isteyip yapamadıklarımız elbette olmuştur.

"KARŞILARINDA BİZİ BULURLAR"

"Bu kazanımlarla artık geriye dönüş olmayacaktır. Her kim terör örgütlerinin tehdidi altındaki eski Türkiye'yi hortlatmaya çalışırsa karşısında bizi bulacaktır. Her kim benim gariban Kürt kardeşlerimin eline silah verip kurşun sıktırmaya kalkarsa karşısında bizi bulacaktır. Türkiye terör belasından kurtuldukça her alanda çok daha büyük başarılara imza atacağız.

GABAR PETROLÜ AÇIKLAMASI

"Gabar'da bulduğumuz petrol rezervini bu dönemin bir işareti olarak görüyoruz. Karadeniz gazını milletimizin emrine verdiğimiz gibi Gabar petrolünü de en kısa sürede ülkemiz ekonomisine kazandıracağız.

"TERÖRÜN TEKRAR AZMAMASI İÇİN 14 MAYIS ÇOK ÖNEMLİ"

"Terörün tekrar azmaması, yatırımların artarak sürmesi için 14 Mayıs çok önemli. Siyasi istikrar sadece demokrasinin değil, kalkınmanın da teminatıdır. Kılıçdaroğlu ve ortaklarının yalanlarına asla prim vermeyeceğiz. Sırf iktidara gelebilmek için Kandil'deki terör baronlarına, FETÖ'cülere selam çakanlara meydanı terk etmeyeceğiz. Soğukkanlı, sabırlı olacağız. Önümüzdeki 3 günü çok iyi değerlendireceğiz. Bu işi kadınlar bitirecek.

