SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Nebati'ye ÖTV yanıtı! 'Söz verdim, seçimden sonra...'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ÖTV çıkışı gündem olmuştu. Kılıçdaroğlu, "Birkaç ay araç almayı ertelerseniz, Bay Kemal olarak sözümdür: İkinci el araba parasına, sıfır araba aldıracağım sizlere" demişti. Bunun ardından ise ÖTV'de değişiklik yapma yetkisi cumhurbaşkanı verilmiş ve karar Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Yaşanan gelişmeler sonrası piyasalarda ÖTV beklentisi oluşurken sıfır ve ikinci el araç piyasaları hareketlenmişti.

BAKAN NEBATİ'NİN AÇIKLAMASI GÜNDEM OLDU

ÖTV'de indirim beklenirken Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, AK Parti'nin bir etkinliğinde şunları ifade etmişti:

'ÖTV artışına mı gitsek?' dedik. Genel Başkan (Kemal Kılıçdaroğlu) yanlış anlamış, yanlış dinlemiş. 'ÖTV indirilecek' dedi. ÖTV indirilecek deyince de millet araba almamaya başladı, almamaya devam etsinler. Biz kendi aramızda demedik mi şu ÖTV'yi artıralım da şu şeyi biraz kıralım aşırı talep var çünkü ucuz kredi kullanılıyor.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YENİ PAYLAŞIM: SÖZ VERDİM, SEÇİMDEN SONRA ÖTV İNDİRİLECEK

Bakan Nebati'nin sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu yaptığı yeni açıklamada "Sevgili halkım, bunların Saraydan atanma bakanı “biz ÖTV’yi artıracaktık, Kılıçdaroğlu konuştu” demiş. Söz verdim, seçimden sonra ÖTV indirilecek. İkinci el fiyatına yeni araba alacaksınız. Bunların atanmışlarına gelince, her şeyleri skandal, ciddiye alınacak bir tarafları yok." dedi.

Sevgili halkım, bunların Saraydan atanma bakanı “biz ÖTV’yi artıracaktık, Kılıçdaroğlu konuştu” demiş. Söz verdim, seçimden sonra ÖTV indirilecek. İkinci el fiyatına yeni araba alacaksınız. Bunların atanmışlarına gelince, her şeyleri skandal, ciddiye alınacak bir tarafları yok. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 12, 2022



