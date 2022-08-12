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SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Nebati'ye ÖTV yanıtı! 'Söz verdim, seçimden sonra...'

12.08.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin ÖTV ile ilgili gündem olan açıklamasına yanıt verdi. Sosyal medyadan yaptığı yeni bir açıklamayla ÖTV vaadini yineleyen Kılıçdaroğlu, "Söz verdim, seçimden sonra ÖTV indirilecek. İkinci el fiyatına yeni araba alacaksınız" dedi.

SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Nebati'ye ÖTV yanıtı! 'Söz verdim, seçimden sonra...'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ÖTV çıkışı gündem olmuştu. Kılıçdaroğlu, "Birkaç ay araç almayı ertelerseniz, Bay Kemal olarak sözümdür: İkinci el araba parasına, sıfır araba aldıracağım sizlere" demişti. Bunun ardından ise ÖTV'de değişiklik yapma yetkisi cumhurbaşkanı verilmiş ve karar Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Yaşanan gelişmeler sonrası piyasalarda ÖTV beklentisi oluşurken sıfır ve ikinci el araç piyasaları hareketlenmişti.

Saat 22.00'yi işaret etmişti! Kılıçdaroğlu, yeni videoyu yayınladı: Saat 22.00'yi işaret etmişti! Kılıçdaroğlu, yeni videoyu yayınladı: "Birkaç ay erteleyin! Ucuza alacaksınız"

BAKAN NEBATİ'NİN AÇIKLAMASI GÜNDEM OLDU

ÖTV'de indirim beklenirken Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, AK Parti'nin bir etkinliğinde şunları ifade etmişti:

'ÖTV artışına mı gitsek?' dedik. Genel Başkan (Kemal Kılıçdaroğlu) yanlış anlamış, yanlış dinlemiş. 'ÖTV indirilecek' dedi. ÖTV indirilecek deyince de millet araba almamaya başladı, almamaya devam etsinler. Biz kendi aramızda demedik mi şu ÖTV'yi artıralım da şu şeyi biraz kıralım aşırı talep var çünkü ucuz kredi kullanılıyor.

Bakan Nebati'nin 'ÖTV' sözleri gündem oldu! Bakan Nebati'nin 'ÖTV' sözleri gündem oldu! "Biz kendi aramızda demedik mi..."

KILIÇDAROĞLU'NDAN YENİ PAYLAŞIM: SÖZ VERDİM, SEÇİMDEN SONRA ÖTV İNDİRİLECEK

Bakan Nebati'nin sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu yaptığı yeni açıklamada "Sevgili halkım, bunların Saraydan atanma bakanı “biz ÖTV’yi artıracaktık, Kılıçdaroğlu konuştu” demiş. Söz verdim, seçimden sonra ÖTV indirilecek. İkinci el fiyatına yeni araba alacaksınız. Bunların atanmışlarına gelince, her şeyleri skandal, ciddiye alınacak bir tarafları yok." dedi.


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