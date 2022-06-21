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  4. SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu, Pınar Gültekin davasındaki karara isyan etti! "Hangi vicdan, hangi ahlak..."

SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu, Pınar Gültekin davasındaki karara isyan etti! "Hangi vicdan, hangi ahlak..."

21.06.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Meclisteki grup toplantısında birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Pınar Gültekin davasında verilen 23 yıl hapis cezası kararına isyan eden CHP lideri, "Hangi vicdan hangi ahlak kabul eder bunu" şeklinde konuştu.

SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu, Pınar Gültekin davasındaki karara isyan etti! "Hangi vicdan, hangi ahlak..."

Son dakika haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Gündemdeki birçok konuya değinen Kılıçdaroğlu, Pınar Gültekin davasında verilen 23 yıl hapis cezasına da isyan etti. İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar...

Güzel bir ülkede, huzur içinde, beraber yaşamak istiyoruz. Her evde huzur olsun, herkesin işi gücü olsun, gazeteciler özgürce yazsın, eleştirsinler istiyoruz. Demokrasi olsun istiyoruz, kadın erkek eşit olsun istiyoruz, İstanbul Sözleşmesi yürürlükte olsun istiyoruz. Bütün kardeşlerime söylüyorum. Türkiye'nin bu bataktan çıkmasının tek adresi var. Cumhuriyet Halk Partisi. Söz veriyorum halkıma, her kuruşun hesabını veren bir yönetim gelecek. Kul hakkı yemeyen bir yönetim gelecek.

tı5o

PINAR GÜLTEKİN DAVASI

Yargı karar verdi, haksız tahrik indirimi sağladı müebbeti 23 yıla indirdi. Hangi vicdan hangi ahlak kabul eder bunu. Kadınların susmaması lazım. Kadın erkek dayanışması içinde, kadınlara yönelik yapılan bütün haksızlıkların karşısında beraber olmak zorundayız.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Bir devletin itibarı vardır saygınlığı vardır, şerefini onurunu koruyacak olan yönetimdir. Eğer İstanbul'da Suudi Konsolosluğunda bir cinayet işleniyorsa o cinayetin bütün ayrıntılarını sorgulamak ve halkla paylaşmak, cezası vermek Türkiye'nin görevidir.

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Anahtar Kelimeler:
Pınar Gültekin Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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