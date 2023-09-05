Son dakika | Kırklareli'de sel sonrası kayıplara karıştılar! Belediye Başkanı Gün'den endişelendiren açıklama

Son dakika haberi: Kırklareli'de aşırı yağış sele dönüştü, kamp alanları sular altında kaldı. Sağanak nedeniyle dere de taştı. Sel sırasında kamp alanında bulunan 4 kişiden ise haber alınamıyor.
Derelerin taşmasıyla İğneada Demirköy arasında bulunan bağlantı yolları sular altında kaldı. Derelerden taşan sular ormanın içerisinde kurulu bungalov evleri sular altına bıraktı. Ekipler, bungalov evlerde kayıp veya mahsur kalabileceğini değerlendirerek bölgedeki arama ve tarama faaliyetlerini artırdı.
AFAD, UMKE'nin yanı sıra askeri araçlarında bölgede çalışmalara katıldı.
Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün selle ilgili son durumu bildirdiği HaberTürk canlı yayınında "Turistik kamp alanında 4 kişiden haber alınamıyor. 4 kaybımız var, aramalar sürüyor" açıklamasında bulundu.
(İHA)