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  4. Son dakika | Kırklareli'de sel sonrası kayıplara karıştılar! Belediye Başkanı Gün'den endişelendiren açıklama

Son dakika | Kırklareli'de sel sonrası kayıplara karıştılar! Belediye Başkanı Gün'den endişelendiren açıklama

05.09.2023 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kırklareli'de etkili olan sel sonrası endişelendiren açıklama geldi! Kentte hayatı felç eden sağanakla birlikte ormanda bungalovların bulunduğu kamp alanında 1'i çocuk 4 kişi kayboldu. Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün son durumu bildirdi.

Son dakika | Kırklareli'de sel sonrası kayıplara karıştılar! Belediye Başkanı Gün'den endişelendiren açıklama

Son dakika haberi: Kırklareli'de aşırı yağış sele dönüştü, kamp alanları sular altında kaldı. Sağanak nedeniyle dere de taştı. Sel sırasında kamp alanında bulunan 4 kişiden ise haber alınamıyor.

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EKİPLER TEYAKKUZDA

Derelerin taşmasıyla İğneada Demirköy arasında bulunan bağlantı yolları sular altında kaldı. Derelerden taşan sular ormanın içerisinde kurulu bungalov evleri sular altına bıraktı. Ekipler, bungalov evlerde kayıp veya mahsur kalabileceğini değerlendirerek bölgedeki arama ve tarama faaliyetlerini artırdı.

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AFAD, UMKE'nin yanı sıra askeri araçlarında bölgede çalışmalara katıldı.

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BELEDİYE BAŞKANI CANLI YAYINDA AÇIKLADI: 4 KİŞİ KAYIP

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün selle ilgili son durumu bildirdiği HaberTürk canlı yayınında "Turistik kamp alanında 4 kişiden haber alınamıyor. 4 kaybımız var, aramalar sürüyor" açıklamasında bulundu.

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(İHA)

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sel Kırklareli

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