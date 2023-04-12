Son dakika | "Kirli bir ortaklık kurdular" diyerek yüklendi! Erdoğan'dan Millet İttifakı'na 'Kandil' tepkisi: "Masada arıza çıkaranlara dağdan ayar veriliyor"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın açılış töreninde konuştu. Konuşmasında Millet İttifakı partilerine birer birer tepki gösteren Erdoğan, "Bölücü terör örgütü PKK'nın her gün bir elebaşlarının ağzından Kandil'den 7'li masaya desteğini açıklıyor. Masada arıza çıkartanlara da dağdan ayar veriliyor" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca CHP'nin ortak milletvekili adayı listesine de tepki gösterirken "Bizi beğenmeyip ayrı parti kuranlar 7'li masanın dolgu malzemeliğine razı oldular. CHP listelerinden adaylık sırasına girdiler" dedi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A TEPKİ

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Ankara'ya sadece son 7 yılda daha önce var olan 23 kilometrelik raylı sistemlere ilave olarak toplamda 44,5 kilometrelik metro hattını kazandırmış olduk. Yerel yönetimin iş bilmezliğine rağmen kayda değer bir trafik sıkışıklığı yaşanmıyorsa gerisinde işte bu metro yatırımları var. Üstelik Ankara'daki son dönemde hayata geçirilen tüm metro yatırımlarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız vasıtasıyla biz inşa ettik.

"İstanbul'da durum benzer. Bu şehirlerin belediye başkanları kendi şehirlerine hizmet etmek yerine başka hevesler, hayaller peşinde koşuyor.

"14 Mayıs, Cumhuriyet'imizin yeni asrındaki yol haritamızı belirleyecek olması bakımından ayrıca ehemmiyetli.

"İP, SEN NE İŞ YAPIYORSUN?"

"Geçtiğimiz 20 yılda gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma adımlarını bundan sonra yapacaklarımızın girizgahı olarak görüyoruz. Birileri Türkiye'yi 30, 50 yıl öncesine döndürmenin hesaplarını yapıyor. 'Bay bay Kemal'in başka yapacağı iş yok. 6'lı masa hepsinden doyması lazım. 7'li masa var.

"İP, sen ne iş yapıyorsun? Niye masadan durmadan kaçıp gittin? Hani sen yerliydin, milliydin? Bay bay Kemal terör örgütünün parlamentodaki uzantısıyla niye partisinde değil de parlamentoda görüştü? Şimdi partilerinin adını değiştirip yeni bir isimle ortaya çıktılar. Muhalefetin son dönemdeki telaşı işte bu hesabın eseri.

"BİZİ BEĞENMEYİP PARTİ KURANLAR DOLGU MALZEMELİĞİNE RAZI OLDU"

"Bir senedir ülkeye umut diye pazarladıkları masaya kumar masası dediler, tekmelediler, sonra tıpış tıpış tekrar oturdular. Geçmişte CHP'ye ithamlarda bulunanlar Kılıçdaroğlu'nun eteğine sarıldı. Bizi beğenmeyip ayrı parti kuranlar 7'li masanın dolgu malzemeliğine razı oldular. CHP listelerinden adaylık sırasına girdiler. Bununla da kalmayıp bölücü örgütün siyasi uzantısıyla ne pahasına olduğunu kendilerinin dışında kimsenin bilmediği kirli bir ortaklık kurdular.

"EŞEK VEZİR OLMUŞ, KATIR SİLAHTAR!"

"Bölücü terör örgütü PKK'nın her gün bir elebaşlarının ağzından Kandil'den 7'li masaya desteğini açıklıyor. Masada arıza çıkartanlara da dağdan ayar veriliyor. Yetmiyor, seçimden sonra ne yapacaklarını da anlatıyorlar. Neymiş, Selo'yu bırakacaklarmış. Neymiş, terörist başını bırakacaklarmış. Neymiş, ne kadar içeride hukuken tutuklu, mahkum varsa 'bay bay Kemal' bırakacakmış. Yetmiyor, Diyanet İşleri Başkanlığı da kapatacakmış. Eşek vezir olmuş, katır silahtar!

"'DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINI KAPATACAĞIZ' DİYOR, SİZ NE İŞE YARIYORSUNUZ?"

"Bir diğer örgüt, FETÖ, tüm mensuplarıyla 7'li masanın fedailiğine savundu. Mensuplarına cezaevinden çıkma, kamuya geri dönme sözü veriyor. Yetmiyor, hesap sorma tehdidi yapıyor. Masadan kimsenin sesi soluğu çıkmıyor. Yavrular var ya, Diyanet İşleri Başkanlığını kapatacağız diyor, siz ne işe yarıyorsunuz?

"MİLLET İTTİFAKI'NIN LGBT DERDİ VAR, BİZİM YOK"

"Gençlerimizi sapkın akımların mezesi yapmak için yanıp tutuşanlar var. Cumhur İttifakı'nın ortaklarının LGBT diye bir derdi yok. Ama Millet İttifakı denen bu zillet ittifakının böyle bir derdi var. Derdiniz yoksa açıklayın.

"BİZE DE RAKİBİMİZE DE GÖZÜ KAPALI OY VERMEYİN, KANTARDA TARTIN"

"Varsa böyle bir birikimi, kapasitesi, vizyonu olan çıksın karşımıza. Ne bize ne de rakibimize gözü kapalı oy vermeyin. Herkesi kantarda tartın, notunu verin, tercihinizi ona göre yapın. 14 Mayıs'ta sandığa gittiğinizde sadece cumhurbaşkanı adayları ve ittifaklar arasında tercih yapmayacaksınız. Atacağınız oylarla 15 Mayıs sabahı nasıl bir Türkiye'ye uyanmak istediğinize de karar vereceksiniz.

