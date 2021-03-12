Son dakika koronavirüs genelgesi! Sağlık Bakanlığı yayımlandı: Yüz yüze eğitimin başladığı yerler ve kamusal alanlarla ilgili yeni kararlar

Sağlık Bakanlığı mutasyonlu koronavirüse karşı adeta seferberlik başlattı. Bakanlık, yeni bir genelge yayınlayarak 76 şehirde 41 bin 552 kişide tespit edilen mutasyonlu virüse karşı önlemleri artırırken, kısıtlamalarla ilgili de detaylı bilgilendirme yaptı.

Hürriyet Gazetesi'nin bungünkü manşetinde Meltem Özgenç imzasıyla yayımlanan habere göre banka, PTT, market, pasaj, işhanı, AVM ve pazar gibi kamusal alanlarda içeride bulunan kişileri gösterecek tabelalar asılacak.

Toplu olarak bulunulacak her ortam için HES kodu sorgulmasının getirilmesi ve uygulanılmasını isteyen Bakanlık, denetimlerin ve uyarıların daha sık yapılmasını istedi.

Yüz yüze eğitimin başladığı yerlerde ise okulların ve sağlık kuruluşlarının daha fazla koordineli çalışması istenirken, gerekli durumlarda ek tedbirlerin alınabileceği belirtildi.

BAKAN KOCA'DAN UMUTLANDIRAN AÇIKLAMA

Öte yandan dün salgının birinci yılı nedeniyle kameraların karşısına geçen Sağlık Bakanı Koca, umut verici açıklamalarda bulundu.

Sonbahara kadar 50 milyon kişinin aşılanmasının planlandığını duyuran Bakan Koca, "Aşı programı tamamlandığında vaka sayısı 5 ise 1'e yaklaşmış olacaktır. Ağır hasta sayısını çok az duyacağız. ifadelerini kullandı. Ayrıca 5 yerli aşı adayının da insan çalışmalarının yakında başlayacağını duyurdu. Koca ayrıca, "2020 yılına çöken kabus, 2021'de aynı şekilde devam etmeyecektir." ifadelerini kullandı.