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Son dakika koronavirüs genelgesi! Sağlık Bakanlığı yayımlandı: Yüz yüze eğitimin başladığı yerler ve kamusal alanlarla ilgili yeni kararlar

12.03.2021 09:29 | Son Güncelleme:
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Son dakika koronavirüs genelgesi! Sağlık Bakanlığı yayımlandı: Yüz yüze eğitimin başladığı yerler ve kamusal alanlarla ilgili yeni kararlar

Son dakika haberine göre 'yerinde karar' dönemine geçilmesinin ardından artan vaka sayılarıyla ilgili Sağlık Bakanlığı önlemleri artırdı. Daha hızlı bulaşan ve yayılma hızının yüksekliğiyle endişe yaratan mutasyonlu virüse karşı yeni bir genelge yayımlanırken, yüz yüze eğitimin başladığı yerler ve kamusal alanlarla ilgili yeni kararlar alındı.

Sağlık Bakanlığı mutasyonlu koronavirüse karşı adeta seferberlik başlattı. Bakanlık, yeni bir genelge yayınlayarak 76 şehirde 41 bin 552 kişide tespit edilen mutasyonlu virüse karşı önlemleri artırırken, kısıtlamalarla ilgili de detaylı bilgilendirme yaptı.

Hürriyet Gazetesi'nin bungünkü manşetinde Meltem Özgenç imzasıyla yayımlanan habere göre banka, PTT, market, pasaj, işhanı, AVM ve pazar gibi kamusal alanlarda içeride bulunan kişileri gösterecek tabelalar asılacak.

Toplu olarak bulunulacak her ortam için HES kodu sorgulmasının getirilmesi ve uygulanılmasını isteyen Bakanlık, denetimlerin ve uyarıların daha sık yapılmasını istedi.

Yüz yüze eğitimin başladığı yerlerde ise okulların ve sağlık kuruluşlarının daha fazla koordineli çalışması istenirken, gerekli durumlarda ek tedbirlerin alınabileceği belirtildi.

BAKAN KOCA'DAN UMUTLANDIRAN AÇIKLAMA

Öte yandan dün salgının birinci yılı nedeniyle kameraların karşısına geçen Sağlık Bakanı Koca, umut verici açıklamalarda bulundu.

Sonbahara kadar 50 milyon kişinin aşılanmasının planlandığını duyuran Bakan Koca, "Aşı programı tamamlandığında vaka sayısı 5 ise 1'e yaklaşmış olacaktır. Ağır hasta sayısını çok az duyacağız. ifadelerini kullandı. Ayrıca 5 yerli aşı adayının da insan çalışmalarının yakında başlayacağını duyurdu. Koca ayrıca, "2020 yılına çöken kabus, 2021'de aynı şekilde devam etmeyecektir." ifadelerini kullandı.

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VAKA SAYISI GİDEREK YÜKSELİYOR

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 63 kişi öldü, toplam can kaybı 29 bin 290 oldu. Yeni vaka sayısı ise 14 bin 46. Sağlık Bakanlığı’nın günlük koronavirüs tablosuna göre, dün 146 bin 386 test yapıldı, 821 yeni hasta tespit edildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 835 bin 989’a ulaştı.

Hastalarda zatürre oranı yüzde 3.8, ağır hasta sayısı ise 1310 oldu. Dün 9 bin 231 kişi iyileşti, iyileşen toplam hasta sayısı 2 milyon 659 bin 93’e yükseldi.

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