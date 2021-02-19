Son Dakika: Koronavirüs haritasında rengi 'mavi' olan ilde kısıtlamalar kalkacak! (Hangi iller mavi renkte?)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü yapılan Kabine Toplantısı sonrası müjdeyi açıkladı. Mart ayı itibariyle kademeli normalleşmeye başlanacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İllerimizi düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz. Restoran kafeler için yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacak. Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma kısıtlamasını illerdeki duruma göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz." dedi.
Erdoğan'ın açıklamaları sonrası herkes 'Hangi ilde kısıtlamalar kalkacak?' sorusuna yanıt ararken, normalleşme planını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca detaylarıyla anlattı.
Sabah Gazetesi'nin bugünkü manşetinde yer alan habere göre, gazeteci Okan Müderrisoğlu'na önemli açıklamalarda bulunan Koca, 'normalleşme haritasında' illerin risk durumuna göre 'mavi, sarı, turuncu ve kırmızı' olmak üzere 4 renge ayrılacağını söyledi.
Vaka sayısı ortalamalarına göre düşük riskli iller 'mavi', orta riskli olanlar 'sarı', yüksek riskli olanlar 'turuncu', çok yüksek riskli iller ise 'kırmızı' renk ile gösterilecek.
Şu anda Hakkari ve Şırnak'ın 'mavi' kategoride yer aldığını belirten Bakan Koca, rengi 'mavi' olan ilde restoranların açılmasının ve sokak kısıtlamalarının kaldırılmasının mümkün olacağını söyledi.
Her hafta açıklanacak tabloda illerin risk renginin de yer alacağını açıklayan Koca, vaka sayısı yüz binde 10'un altındakiler mavi, 11-35 sarı, 36-100 turuncu ve 100'ün üzerindeki yerler kırmızı renkle gösterileceğini ifade etti.