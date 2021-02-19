Son Dakika: Koronavirüs haritasında rengi 'mavi' olan ilde kısıtlamalar kalkacak! (Hangi iller mavi renkte?)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü yapılan Kabine Toplantısı sonrası müjdeyi açıkladı. Mart ayı itibariyle kademeli normalleşmeye başlanacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İllerimizi düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz. Restoran kafeler için yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacak. Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma kısıtlamasını illerdeki duruma göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz." dedi.

SAĞLIK BAKANI DETAYLARI ANLATTI

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası herkes 'Hangi ilde kısıtlamalar kalkacak?' sorusuna yanıt ararken, normalleşme planını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca detaylarıyla anlattı.

MAVİ RENGE GEÇEN NORMALLEŞECEK

Sabah Gazetesi'nin bugünkü manşetinde yer alan habere göre, gazeteci Okan Müderrisoğlu'na önemli açıklamalarda bulunan Koca, 'normalleşme haritasında' illerin risk durumuna göre 'mavi, sarı, turuncu ve kırmızı' olmak üzere 4 renge ayrılacağını söyledi.

Vaka sayısı ortalamalarına göre düşük riskli iller 'mavi', orta riskli olanlar 'sarı', yüksek riskli olanlar 'turuncu', çok yüksek riskli iller ise 'kırmızı' renk ile gösterilecek.