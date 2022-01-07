Son dakika | Koronavirüs vaka sayısı 70 bine dayandı! Sağlık Bakanı Koca'dan yeni açıklama geldi

Son dakika: Omicron varyantı etkisini giderek gösteriyor. Son 24 saatte Türkiye'de 68 bin 413 yeni vaka tespit edildi. Vaka sayısının 70 bine dayanması ek önlemleri gündeme getirirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni bir açıklama geldi. Bakan Koca, 'hatırlatma dozu' çağrısı yaparken, şu ana kadar üçüncü doz aşı olanların sayısı ise 20 milyon 715 bin 3 oldu.

"AŞININ ETKİ ETMESİ İÇİN SÜREYE İHTİYAÇ VAR"

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs aşısının önemine vurgu yaparak, "Aşı anında cevap vermez, etki etmesi için süreye ihtiyaç var. Bu durum, vakaların hızlı yayıldığı bu dönemde aşıyla birlikte tedbirlerin de önemini çok artırıyor" dedi.

"VAKALARIN HIZLA YAYILDIĞI BU DÖNEMDE..."

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ağır vakaların önlenmesi için aşılarımızı yaptırmalı, hatırlatma dozunu olmalıyız. Fakat aşı anında cevap vermez, etki etmesi için süreye ihtiyaç var. Bu durum, vakaların hızlı yayıldığı bu dönemde aşıyla birlikte tedbirlerin de önemini çok artırıyor" dedi.

SON 24 SAATTE 68 BİN 413 VAKA

Türkiye'de son 24 saatte 418 bin 823 Kovid-19 testi yapıldı, 68 bin 413 kişinin testi pozitif çıktı, 156 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 25 bin 502 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,45, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,89 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 134 milyon 863 bin 259 doza yükseldi. Üçüncü doz aşı olanların sayısı ise 20 milyon 715 bin 3 oldu.

İSTANBUL'DA VAKA HARİTASI KIRMIZIYA DÖNDÜ

Koronavirüs salgınının başından bu yana en kritik kentlerden biri İstanbul oldu.

Omicron etkisiyle megakentteki vaka sayısı, toplam vaka sayısının yarısını geçmiş durumda.

Salgının bazı dönemlerinde kırmızı renklerin özellikle bazı ilçelerde yoğunlaştığı görülürken bugünkü tabloda ise kentin büyük bir bölümü kırmızıya büründü.



