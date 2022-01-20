HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika... Koronavirüsü geçti! Bazı illerde ezber bozan gelişme...

Son dakika... Koronavirüsü geçti! Bazı illerde ezber bozan gelişme...

20.01.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye koronavirüste omicron varyantının etkisini göstermesi ile birlikte artan vaka sayılarını konuşurken dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Halk Sağlığı ve Genel Müdürlüğü'nün 'haftalık influenza raporu'na göre bazı illerde grip vakalarının Omicron'u geçtiğini açıkladı. İşte grip vakaları ile ilgili son dakika gelen haberin detayları…

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Halk Sağlığı ve Genel Müdürlüğü'nün 'haftalık influenza raporu'na göre bazı illerde grip vakalarının Omicron'u geçtiğini söyledi. Savaşçı, "21 ilde çeşitli hastanelerde yatan ve ayakta tedavi gören hastaların örnekleri incelendi. Buna göre yatan hastalarda yüzde 21 grip, yüzde 43 RSV (Respiratuvar Sinsityal Virüs), yüzde 10,7 koronavirüs, ayaktan hastalarda yüzde 37 grip, yüzde 13,6 koronavirüs tespit edildi. İnfluenza vakaları Omicron’dan daha fazla rapor edilmiş" dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, DHA'ya yaptığı değerlendirmelerde influenza (grip) vakalarında artış yaşandığını söyledi. Doç. Dr. Savaşçı, geçen yıl influenza vakalarının neredeyse sıfıra yakın olduğunu belirterek, "Bunda maske, mesafe ve hijyen konularına uyulması çok büyük etkendi. Ancak bu yıl, influenza vakalarında çok ciddi bir patlama var. Halk sağlığımız bize her hafta çalışma ve raporlarını aktarırlar. 21 ilde çeşitli hastanelerde yatan hastalar ve aile sağlığı merkezlerinden de incelemeler yapılır. Bunun neticesinde de influenza vakaları tüm incelenen örneklerde yüzde 21 oranında. Hatta bazı illerde Omicron'u geçmiş vaziyette" diye konuştu.

'BAZI İLLERDE OMİCRON'DAN DAHA FAZLA'

Savaşçı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün 3-9 Ocak tarihli 'haftalık influenza sürveyans raporu'nda 21 ilde çeşitli hastanelerde yatan ve ayakta tedavi gören hastaların örneklerinin incelendiğini belirterek, "Buna göre yatan hastalarda yüzde 21 grip, yüzde 10,7 koronavirüs, yüzde 43 RSV, yüzde 14 rinovirüs; ayaktan hastalarda yüzde 37 grip, yüzde 13,6 koronaviüs, yüzde 36 rinovirüs, yüzde 13,6 RSV tespit edildi. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü verilerine göre hastanede yatan özellikle 65 yaş üzeri hastalarda influenza sonrası zatürre vakaları ortaya çıkıyor. Ne yazık ki yoğun bakımda yatmak durumunda kalıyorlar. Mart'ın sonuna kadar influenza vakalarını görürüz. Grip aşısını yaptırmayanlar yaptırmaları gerekiyor" dedi.

Doç. Dr. Savaşçı, Omicron vakalarının yarısının İstanbul’da olduğunu anımsatarak, "Ama diğer büyük şehirlerde eğitimin, kurumların, yoğun iş ortamının olduğu yerlerde influenza vakaları Omicron'dan daha fazla olarak rapor edilmiş. Dolayısıyla influenzaya da aslında çok dikkat etmemiz gerekiyor. O da damlacık yoluyla, yakın temasta bulaşıyor. İş yerlerinde, okullarda ortam havalandırılması, maske, hijyen, mesafe ve özellikle 65 yaş üstü, kronik hastalığı olanlar, bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullananlar mutlaka bu yıl da aşı yaptırmaları gerekiyor" ifadesini kullandı.

'BU YIL YÜZDE 300'LÜK ARTIŞ OLDU'

Doç. Dr. Savaşçı, 2020'de influenza vakalarının gelen veriler arasında sıfır olduğunu belirterek, "2021'de vakaların yüzde 30-40’lık kısmını influenza oluşturuyor. Dolayısıyla aslında yüzde 300'lük bir artış var. Bunda özellikle insanlar evde kapalı kaldı, bağışıklık sistemleri baskılandı, çocuklar da dışarıya çıkartılıyor. Dolayısıyla okulda virüsü kapan çocuk, ev içinde aile ile daha çok temas ediyor. İş yerlerinde havaların soğuması ile havalandırma azaldı. Ayrıca maske kullanımının azaldığı ve el hijyenine dikkat edilmediği için bu yıl influenza vakalarında özellikle grip aşısı da yapılmadığı için belirtili vakalar olarak çok ciddi bir artış var" dedi.

DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs geçirenlerde görülüyor! Uzman isim uyardı: 1 veya 3 ay...Koronavirüs geçirenlerde görülüyor! Uzman isim uyardı: 1 veya 3 ay...
Kendini benzinle yakan kömürcü Süleyman Ekici'nin çocukları isyan etti: Elleri belinde izlemişlerKendini benzinle yakan kömürcü Süleyman Ekici'nin çocukları isyan etti: Elleri belinde izlemişler
2 doz BioNTech olanlar dikkat... Dünyada ilk olacak2 doz BioNTech olanlar dikkat... Dünyada ilk olacak
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da ilk veda! Elenen yarışmacı belli oldu

Survivor'da ilk veda! Elenen yarışmacı belli oldu

Altın ve dolar için geri sayım başladı

Altın ve dolar için geri sayım başladı

Kar etkisini hiç kaybetmedi! İldeki herkese 'sokağa çıkmayın' çağrısı yapıldı

Kar etkisini hiç kaybetmedi! İldeki herkese 'sokağa çıkmayın' çağrısı yapıldı

Belediye Başkanı'nın danışmanı rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Belediye Başkanı'nın danışmanı rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Kabine sonrası kritik sözler! 'Davet ediyoruz'

Kabine sonrası kritik sözler! 'Davet ediyoruz'

Yarıyıl tatili öncesi flaş yüz yüze eğitim açıklaması

Yarıyıl tatili öncesi flaş yüz yüze eğitim açıklaması

İlginizi Çekebilir

Her erkeğin gardırobunda bulunması gerekiyor! 3 bin TL altı...

Her erkeğin gardırobunda bulunması gerekiyor! 3 bin TL altı...

Aşı olan çok sayıda kişi isyan ediyordu! Sebebi ortaya çıktı…

Aşı olan çok sayıda kişi isyan ediyordu! Sebebi ortaya çıktı…

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Ulaşıma kar engeli! Çift taraflı kapanan yol, ulaşıma açıldı

Ulaşıma kar engeli! Çift taraflı kapanan yol, ulaşıma açıldı

Selçuk Bayraktar'dan ABD'li profesöre cevap!

Selçuk Bayraktar'dan ABD'li profesöre cevap!

İnternet ve telefon aboneliklerinde yeni dönem

İnternet ve telefon aboneliklerinde yeni dönem

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.