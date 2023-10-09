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  4. SON DAKİKA | Kuvvetli yağış ve rüzgar etkili olacak: Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sel uyarısı

SON DAKİKA | Kuvvetli yağış ve rüzgar etkili olacak: Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sel uyarısı

09.10.2023 07:17 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika kuvvetli yağmur ve rüzgar uyarısı geldi. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Düzce, Osmaniye ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli görüleceği belirtildi. Rüzgarın hızının Doğu Anadolu'da 80 km'ye kadar çıkacağı aktarıldı. İşte son dakika meteoroloji haberinin detayları...

SON DAKİKA | Kuvvetli yağış ve rüzgar etkili olacak: Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz (Çorum hariç) ile Çanakkale’nin iç, Balıkesir’in kuzey kesimleri, Ardahan, Kars, Iğdır, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır’ın doğusu, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek olan yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Düzce, Osmaniye ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

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HIZI 80 KM'Yİ BULACAK

Hava sıcaklığının ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

14 İL İÇİN SARI UYARI

Meteoroloji, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Riz, Artvin, Kars, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak için sarı uyarıda bulundu.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Düzce, Osmaniye ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden Kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Anadolu'nun doğusunda ( Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak) batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, yüksekler başta olmak üzere kısa süreli 70- 80 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 23°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

SAKARYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

EGE
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 28°C
Az bulutlu

MUĞLA °C, 29°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

SİVAS °C, 21°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Çorum hariç bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı keimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 17°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

TOKAT °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

TRABZON °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ardahan, kars, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır, Van, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KARS °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 26°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

VAN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra G. Antep, Kilis, Diyarbakır'ın doğusu, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 30°C
Parçalı bulutlu

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hava durumu meteoroloji yağmur rüzgar meteoroloji genel müdürlüğü

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