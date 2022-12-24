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SON DAKİKA | Malatya'da korkutan deprem! AFAD duyurdu

24.12.2022 01:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika deprem haberine göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin, yerin 7.22 kilometre altında meydana geldiği bildirildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,3 olarak kayıtlara geçti. İşte son dakika deprem haberinin detayları...

SON DAKİKA | Malatya'da korkutan deprem! AFAD duyurdu

Son dakika deprem haberi... AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 01.14'te 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem, yerin 7.22 kilometre altında gerçekleşti.

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