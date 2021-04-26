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  4. Son Dakika: MEB'den 'yüz yüze eğitime ara' açıklaması

Son Dakika: MEB'den 'yüz yüze eğitime ara' açıklaması

26.04.2021 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MEB'den yapılan açıklamada, "Resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçilmiştir. Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00’den itibaren başlayacaktır." denildi.

Son Dakika: MEB'den 'yüz yüze eğitime ara' açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildiğini duyurdu.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda; resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçilmiştir. Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den itibaren başlayacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir." denildi.


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Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitim

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