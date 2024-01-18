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  4. SON DAKİKA | Meclis'teki bayrak polemiği gündem olmuştu! Erdoğan'dan CHP'li Ali Mahir Başarır'a tepki: O sizin cibilliyetinizde var!

SON DAKİKA | Meclis'teki bayrak polemiği gündem olmuştu! Erdoğan'dan CHP'li Ali Mahir Başarır'a tepki: O sizin cibilliyetinizde var!

18.01.2024 14:44 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'yla 'bayrak' polemiğine giren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "O sizin cibilliyetinizde var ve ortağı olduğunuz partinin cibilliyetinde var" diye konuştu.

SON DAKİKA | Meclis'teki bayrak polemiği gündem olmuştu! Erdoğan'dan CHP'li Ali Mahir Başarır'a tepki: O sizin cibilliyetinizde var!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı açıklamada CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a çok sert tepki gösterdi. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda AK Parti ile CHP arasında yaşanan 'bayrak' tartışmasını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a tepki gösterdi.

ERDOĞAN: "O SİZİN CİBİLLİYETİNİZDE VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "AK Parti'nin hiçbir ferdi bayrağımıza 'kağıt parçası' demez, hiçbir ferdi bayrağımıza 'paçavra' demez. O sizin cibilliyetinizde var ve ortağı olduğunuz partinin cibilliyetinde var" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Terör saldırılarıyla ilgili bildiri tartışması TBMM Genel Kurulu’nun gündemine de damgasını vurmuştu. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, CHP’nin bildiri konusundaki tavrı ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bildiriyle ilgili sözlerine yanıt verirken “Meclis’in iradesiyle hazırlanan, kendilerinin ‘bir A4 kâğıdı’ deyip imza atmadıkları, çok önemli bir metindir aslında. Burada bir milletvekili olarak, ‘Evet, ben de bu terör örgütünü ve terörü lanetliyorum’ demekten imtina etmediğinizi gösteren bir metindi. Buna imza atmamak için bu tip siyasi polemiklere girmeye hiç gerek yok. Eğer, Meclis’in kâğıdında yazılan, altında imzalarımız bulunan kağıda ‘bir A4 parçası’ diyorsanız, şurada arkamızda bulunan bayraklara da iki gün sonra ‘bez parçası’ dersiniz. Hiç kusura bakmayın” diye konuştu.

Leyla Şahin Usta’nın sözleri CHP milletvekillerinin tepkisine neden oldu. Usta'nın sözleri milletvekillerinin tepki göstererek bağırmalarıyla sık sık bölündü.

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Usta konuşmasına devam ederek, “Bu meclisin tutanaklarına geçmiş, kürsüden okunmuş metne 'kağıt parçası' deme haddiniz yok. Burada hepimizin ortaklaşarak 'evet' dediği bir metni hiçe sayarak bir Genel Başkanın tweet atması kadar yanlış bir davranmış olamaz” dedi.

BAŞARIR: “TÜRK BAYRAĞINA 'BEZ PARÇASI' DİYENİN ALNINI KARIŞLARIM”

Başarır Usta'nın sözleri üzerine yeniden söz alarak şunları söyledi:

“Şu gördüğünüz bayrak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kanıyla bu rengi almıştır. Ona bez parçası diyecek siz olun, başkası olsun alnını karışlarım. Sen haddini bileceksin. Benzetmeyle bile Türk bayrağına bez parçası diyemezsin. Sen haddini bileceksin AKP Grup Başkanvekili. İşin şirazesi kaçtı. Ne demek, senin yayınladığın bildirideki kağıt parçasıyla bu bayrağı mı kıyaslıyorsun. Özür dileyeceksin, Meclis’ten de, partimizden de, tarihten de özür dileyeceksin. Bilinçaltını ortaya koyuyorsun. Sen şehide kelle diyen bir genel başkanın grup başkanvekilisin. Sen çadır mahkemelerini kuran bir partinin milletvekilisin. Ben ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partinin milletvekiliyim.”

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TBMM’de gerginliğin artması üzerine birleşime ara verildi.

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Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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