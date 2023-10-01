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Son dakika | Mecliste yeni dönem başladı! Açılış konuşmasında bombalı saldırıya sert tepki: 'Türkiye asla terörün gündemine teslim olmayacak'

01.10.2023 14:11 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: TBMM Genel Kurulu yeni yasama yılının açılışı için düzenlenen törende toplandı. Meclise Cumhurbaşkanı Erdoğan da geldi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, açılış konuşmasında Ankara'da düzenlenen terör saldırısına değindi, yeni anayasa vurgusu yaptı. Kurtulmuş'un ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması başladı.

Son dakika | Mecliste yeni dönem başladı! Açılış konuşmasında bombalı saldırıya sert tepki: 'Türkiye asla terörün gündemine teslim olmayacak'

Son dakika haberi: 28. Dönem 2. Yasama Yılı bugün itibarıyla başlıyor. Milletvekilleri Mecliste bir araya geldi. Açılış konuşmasını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş gerçekleştirdi.

"1 EKİM'İN SEÇİLMESİ MANİDAR"

Kurtulmuş konuşmasında şunları kaydetti:

  • Terör saldırılarının arkasında onlara silah desteği veren lojistik destek veren siyasi destek veren birtakım güçlerin olduğunu gayet iyi biliyoruz. Teröristlerin 1 Ekim'i seçmesi manidardır. TBMM'nin açılış gününde, TBMM'ye birkaç yüz metre ötede böyle bir terör saldırısı yapılmasının ne anlamlar içerdiğini çok iyi biliyoruz. Türkiye ve TBMM asla terörün gündemine teslim olmayacaktır.

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'YENİ ANAYASA' MESAJI

  • TBMM bir darbe yasası olan 1982 anayasasından kurtulmak mecburiyetindedir. Yeni anayasa ile Cumhuriyet taçlanmalıdır. Yeni anayasa sivil, çoğulcu, kapsayıcı, insan odaklı milli bir anayasa odaklı olmak durumundadır. Yeni Anayasanın tartışma yeri, doğru zemini şüphesiz TBMM'nin bizatihi kendisidir. Bu tartışmalara Meclisimiz öncülük yapacaktır.

ERDOĞAN: MECLİS BUGÜN DE TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUNUN UFKUNU AYDINLATACAK

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye gelerek milletvekillerine seslendi. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan mesajlar şöyle:

  • Meclisimizin ilk başkanı Atatürk'ü rahmetle anıyorum. Vatan topraklarının müdafaası, milletimizin birliği, ülkemizin bütünlüğü, devletimizin bekası uğrunda 1000 yıldır canları pahasına mücadele eden şehitlerimizi ve gazilerimizi yad ediyorum.

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  • Yeni yasama yılında teklifleriyle, milli iradenin üstünlüğü ilkesine bağlılıklarıyla ülkemize, milletimize, şehirlerimize hizmet verecek tüm milletvekillerimize başarılar diliyorum.

  • TBMM'nin darbelerden cuntalara nice badireleri atlatarak dimdik ayakta kalmış, daima milletin safında yer almayı başarmış bir kurum olarak tüm parlamentolar içinde özel bir yere sahip olduğuna inanıyorum. Meclisimizin bugün de Türkiye Yüzyılı vizyonunun ufkunu aydınlatacağından şüphe duymuyorum.

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