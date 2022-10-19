HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika... Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katıldı! Erdoğan'ın 'Kaç çocuk var?' sorusu dikkat çekti...

Son dakika... Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katıldı! Erdoğan'ın 'Kaç çocuk var?' sorusu dikkat çekti...

19.10.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Bir dönem CHP'de de siyaset yapan Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Ali Çelebi'nin rozetini taktıktan sonra 'Kaç çocuk var?' sorusunu sordu. Çelebi'nin 'Bir çocuk Sayın Cumhurbaşkanım' yanıtından sonra Erdoğan, Çelebi'ye 'Tek çocukla olmaz' tavsiyesinde bulundu.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'ye rozetini taktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mehmet Ali Çelebi arasındaki çocuk diyaloğu dikkat çekti. İşte o anlar...

ÇELEBİ: ATATÜRK ASKERİ OLARAK YANINIZDAYIM

Rozet takma törenini ardından kürsüye gelen Çelebi şu sözleri söyledi:

"Siz 15 Temmuz'da direnmeseydiniz milletimiz yok edilmişti. FETÖ zombi teşkilatına karşı yanınızdayım. Asker kökenli bir vekilim. Bir milyona yakın asker, korucu arkadaşım görevinin başında. Kahraman Türk askerleri adına bu millete cellat olan hain PKK/YPG terör örgütüne karşı yanınızdayım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kurtuluş Savaşı sonrası çok cepheli büyük bir mücadele vermektedir. Bir Atatürk askeri, Kuvayı Milliye neferi olarak yanınızdayım."

1

DİKKAT ÇEKEN ‘ÇOCUK’ DİYALOĞU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mehmet Ali Çelebi ve eşinin arasında geçen ‘çocuk’ diyaloğu ise dikkat çekti. Erdoğan, Çelebi ve eşine ‘Çocuklar kaç tane?’ diye sorunda Çelebi ‘Doktora, kariyer… 1 tane efendim’ şeklinde yanıt verdi. Çelebi’nin bu yanıtı üzerine Erdoğan şu şekilde karşılık verdi:

"Olmaz ya çocuk da olmalı. Sayıları arttırmak lazım! Allah’tan isteyelim. Çocuk çok önemli…."

2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kılıçdaroğlu'ndan polisevi saldırısı şehidinin ailesine taziye ziyaretiKılıçdaroğlu'ndan polisevi saldırısı şehidinin ailesine taziye ziyareti
Karısına mesaj atan güvenliği feci şekilde dövdü!Karısına mesaj atan güvenliği feci şekilde dövdü!
Son ankette çarpıcı sonuçlar! AK Parti, CHP ve İYİ Parti...Son ankette çarpıcı sonuçlar! AK Parti, CHP ve İYİ Parti...
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kimisi 30 kimisi 40 bin TL aldı! Çok konuşulacak promosyon iddiası

Kimisi 30 kimisi 40 bin TL aldı! Çok konuşulacak promosyon iddiası

'Dünya Şampiyonu' sporcumuz Derya Ceren Çağlıyan'dan Türk bayraklı yanıt! Nezaket dışı hamleyi böyle önledi... Ödül törenine damga vurdu

'Dünya Şampiyonu' sporcumuz Derya Ceren Çağlıyan'dan Türk bayraklı yanıt! Nezaket dışı hamleyi böyle önledi... Ödül törenine damga vurdu

'Jetle künefe söyleyen' iş adamına büyük şok! 'Tacir değilim...'

'Jetle künefe söyleyen' iş adamına büyük şok! 'Tacir değilim...'

'Adana'yı ayağa kaldırırız, yer yerinden oynar' demişti! Valilikten açıklama

'Adana'yı ayağa kaldırırız, yer yerinden oynar' demişti! Valilikten açıklama

Eğlence mekanı önünde dayak yemişti! Kim olduğu ortaya çıktı

Eğlence mekanı önünde dayak yemişti! Kim olduğu ortaya çıktı

Vatandaşlar ayaklandı! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü görevden alındı, 1 ay içinde...

Vatandaşlar ayaklandı! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü görevden alındı, 1 ay içinde...

İlginizi Çekebilir

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

Bir saatten uzun süre ölüydü! Başka alemlere geçişini anlattı

Bir saatten uzun süre ölüydü! Başka alemlere geçişini anlattı

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.