Son dakika... Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katıldı! Erdoğan'ın 'Kaç çocuk var?' sorusu dikkat çekti...

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'ye rozetini taktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mehmet Ali Çelebi arasındaki çocuk diyaloğu dikkat çekti. İşte o anlar...

ÇELEBİ: ATATÜRK ASKERİ OLARAK YANINIZDAYIM

Rozet takma törenini ardından kürsüye gelen Çelebi şu sözleri söyledi:

"Siz 15 Temmuz'da direnmeseydiniz milletimiz yok edilmişti. FETÖ zombi teşkilatına karşı yanınızdayım. Asker kökenli bir vekilim. Bir milyona yakın asker, korucu arkadaşım görevinin başında. Kahraman Türk askerleri adına bu millete cellat olan hain PKK/YPG terör örgütüne karşı yanınızdayım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kurtuluş Savaşı sonrası çok cepheli büyük bir mücadele vermektedir. Bir Atatürk askeri, Kuvayı Milliye neferi olarak yanınızdayım."

DİKKAT ÇEKEN ‘ÇOCUK’ DİYALOĞU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mehmet Ali Çelebi ve eşinin arasında geçen ‘çocuk’ diyaloğu ise dikkat çekti. Erdoğan, Çelebi ve eşine ‘Çocuklar kaç tane?’ diye sorunda Çelebi ‘Doktora, kariyer… 1 tane efendim’ şeklinde yanıt verdi. Çelebi’nin bu yanıtı üzerine Erdoğan şu şekilde karşılık verdi:

"Olmaz ya çocuk da olmalı. Sayıları arttırmak lazım! Allah’tan isteyelim. Çocuk çok önemli…."





